American Tack On Crypto ouvre la porte à Crypto Exchange Heyday

Récemment, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a témoigné devant le House Financial Services Committee. Peut-être plus particulièrement, Powell a déclaré qu’il n’y avait « aucune intention d’interdire » les crypto-monnaies.

Dans d’autres commentaires, il a également abordé les pièces stables, affirmant qu’elles « sont comme des fonds du marché monétaire, comme des dépôts bancaires, mais elles sont dans une certaine mesure en dehors du périmètre réglementaire, et il est approprié qu’elles soient réglementées ».

Une telle position politique, fermement opposée à une interdiction de crypto-monnaie, contraste fortement avec ce que nous avons vu venant de Chine dans un passé récent, qui inclut désormais une interdiction des transactions liées à la crypto.

C’est facile de comprendre pourquoi. Le pays a l’intention de favoriser l’adoption de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC), le e-yuan, un projet qu’il a consacré beaucoup de temps et de ressources à développer.

Il ne serait pas déraisonnable de supposer que d’autres pays, tout en continuant à explorer les monnaies numériques des banques centrales, suivraient la même voie. Cependant, le témoignage de Powell indique exactement le contraire.

Sa position n’est pas seulement bonne pour la crypto-monnaie car ce n’est pas négatif. Il y a en fait beaucoup de bonnes nouvelles qui peuvent être lues là-dedans. Premièrement, cela indique qu’il peut y avoir une différence idéologique qui se prépare.

Les pays ayant des notes élevées sur l’indice de liberté peuvent considérer la politique de crypto-monnaie comme une question plus large de liberté plutôt que comme une politique uniquement monétaire. Cela aurait de vastes implications, en particulier parmi les pays membres de l’UE. Le temps nous le dira.

Cependant, peut-être le plus important, ce témoignage, qui n’apporte certes aucun changement à la politique actuelle, ouvre toujours la porte à une augmentation massive de l’intérêt pour le segment crypto. En supposant que Powell parle avec autorité pour le court à moyen terme, la raison est simple.

Alors que les banques centrales commencent à libérer leurs propres monnaies numériques, l’audience des monnaies numériques augmentera plus généralement. Alors que la population commence à adopter les monnaies numériques, il va de soi que ceux qui sont capables et désireux d’investir dans les cryptomonnaies, en supposant qu’il n’y a pas d’interdiction en place, vont exploser. La déclaration du président n’est pas simplement mauvaise – elle préfigure une formidable opportunité.

Dans le même temps, le président a ouvert la porte à une plus grande réglementation des pièces stables. Pour s’étendre au-delà de sa base d’utilisateurs actuelle, l’une des choses dont les monnaies numériques ont le plus besoin est des directives réglementaires de bon sens.

Les bourses et les investisseurs doivent fonctionner à partir d’un règlement standard, en particulier en ce qui concerne les initiatives de lutte contre le blanchiment d’argent, les exigences KYC et la fiscalité. Alors que le président n’a discuté que des pièces stables, il y a des raisons d’espérer une régularisation plus générale de la conformité.

Les États-Unis ne sont pas seulement un marché mondial de premier plan. C’est aussi une nation avant-gardiste. Si vous lisez ce que le président Powell a dit, même un peu, il y a d’énormes raisons d’être enthousiasmé par l’avenir de la crypto-monnaie et des actifs numériques.

À tel point, en fait, qu’il devrait inspirer des investissements importants dans la mise à niveau des échanges existants afin d’améliorer leur avantage concurrentiel, car nous nous attendons à voir une multitude de nouveaux entrants dans l’espace d’échange au cours des mois et des années à venir. Une chose est sûre : les actifs numériques commencent seulement à fleurir et la tendance du segment devrait inspirer à la fois enthousiasme et investissement.

Richard Gardner est le PDG de Modulus, une société internationale de technologie financière. Il est un expert en la matière mondialement reconnu depuis plus de deux décennies, offrant un aperçu et une analyse complexes sur la crypto-monnaie, la cybersécurité, la technologie financière, la technologie de surveillance et les technologies de blockchain. Les idées de Richard ont été publiées par Forbes, ., CIO Magazine, NASDAQ, Business Insider, le Detroit Free-Press et des dizaines d’autres publications régionales et liées à l’industrie. Il écrit également une chronique hebdomadaire sur les technologies émergentes en Afrique pour News Ghana.

