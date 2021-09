American Underdog: date de sortie, distribution et autres choses que nous savons sur le film de Zachary Levi

Le casting américain Underdog comprend Zachary Levi, Anna Paquin et Dennis Quaid

Intervenir pour jouer le rôle de Kurt Warner dans le casting d’American Underdog est la star de Shazam ! Fureur des Dieux, Zacharie Lévi, qui jouera le quart-arrière depuis ses années d’université et jusqu’à l’apogée de sa carrière dans la NFL (bien que je soupçonne qu’ils ne recréeront pas le coup brutal de Warner par les Saints de la Nouvelle-Orléans lors du dernier match de sa carrière). Actrice primée aux Oscars Anna Paquin jouera la femme de longue date de Kurt et sa plus grande alliée, Brenda Warner. Dennis Quaid, qui a déjà joué dans le film sportif réel The Rookie, assumera le rôle de l’ancien entraîneur des St. Louis Rams Dick Vermeil, qui a aidé l’équipe à remporter sa seule victoire au Super Bowl.

Les autres membres de la distribution American Underdog incluent Cindy Hogan, Ser’Darius Blain, Adam Baldwin, Bruce McGill, et Chance Kelly, qui joueront tous des personnages clés de la vie remarquable de Kurt Warner sur et en dehors du terrain.