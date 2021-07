‘American V’ : le premier palmarès posthume de Johnny Cash

Le 22 juillet 2006, Johnny Cash a fait ses débuts au n ° 1 des charts pop et country aux États-Unis avec American V: A Hundred Highways. C’était le cinquième album de sa célèbre série d’enregistrements produits par Rick Rubin, et son premier hit-parade posthume après sa mort en 2003. Jusqu’en 2014, lorsque Out Among The Stars a atteint le sommet, l’album était également le plus de The Man In Black. récent n ° 1 sur la carte des pays.

A Hundred Highways était le neuvième album country de Johnny. C’était une séquence qui remontait jusqu’en 1964 – et aurait probablement remonté plus loin, sauf que Billboard n’a présenté pour la première fois un palmarès d’albums country distinct que le 11 janvier de cette année-là. Cash était en tête de cette toute première enquête, avec la compilation Ring Of Fire. A Hundred Highways était également le premier album country n°1 de Cash depuis Man In Black en 1971. Son seul précédent palmarès dans l’enquête sur les albums pop de Billboard était avec Johnny Cash à San Quentin en 1969.

Une vidéo étoilée

Une nouvelle vidéo a été produite pour le morceau « God’s Gonna Cut You Down », la version de Cash d’un air traditionnel pour lequel le clip présentait un line-up extraordinairement étoilé. Regardez la vidéo et cochez-les au fur et à mesure qu’elles apparaissent, dans cet ordre : Rick Rubin, Iggy Pop, Kanye West, Chris Martin, Kris Kristofferson, Patti Smith, Terence Howard, Flea (Red Hot Chili Peppers), Q-Tip, Adam Levine (Bordeaux 5), Chris Rock, Justin Timberlake, Kate Moss, Sir Peter Blake, Sheryl Corbeau, Denis Hopper, Woody Harrelson, Amy Lee of Evanescence, Tommy Lee, Natalie Maines, Emily Robison et Martie Maguire (Dixie Chicks), Mick Jones, Sharon Stone, Bono, Shelby Lynne, Anthony Kiedis, Travis Barker, Lisa Marie Presley, Kid Roche, Jay Z, Keith Richards, Billy Gibbons, Corinne Bailey Rae, Johnny Depp, Graham Nash, Brian Wilson, Rick Rubin (encore) et Owen Wilson.

L’album contenait deux nouvelles chansons, “I Came To Believe” et sa dernière composition avant sa mort, “Like The 309”, ainsi que des reprises de morceaux aussi connus que “If You could Read My Mind” de Gordon Lightfoot et ” Four Strong Winds », écrit par Ian Tyson et rendu célèbre par Neil Young. La trésorerie aussi retravaillée Bruce Springsteen’s “Further On (Up The Road)” pour le projet et le Hank Williams chanson “Sur le train du soir”.

