America’s Big Deal sera la nouvelle émission télévisée préférée des acheteurs à domicile !

Quelle est la prochaine grande idée qui s’emparera de l’Amérique ?

Inventeur de la vadrouille miracle Joie mangano offre la chance d’une vie avec une toute nouvelle série de compétitions en direct et à acheter, America’s Big Deal, diffusée en première sur USA Network le 14 octobre. Comme Shark Tank rencontre QVC, les entrepreneurs présentent de nouveaux produits que les téléspectateurs peuvent acheter en direct. “Je sais ce qu’il faut pour faire une grosse affaire”, a déclaré le producteur exécutif Mangano dans cette bande-annonce exclusive et époustouflante.

L’inventeur qui vend le plus de produits a une chance de conclure un accord qui change sa vie avec l’un des plus grands géants de la vente au détail d’Amérique. Comme Mangano l’a dit aux fans sur le site officiel de l’application, “Je suis en mission pour élever les entrepreneurs et les petites entreprises à travers le pays. Si vous avez un excellent produit et êtes prêt à le vendre EN DIRECT aux États-Unis, postulez maintenant pour avoir la chance de concourir pour la plus grosse affaire de ta vie !”

Cette série de concours révolutionnaires invite des inventeurs de tout le pays à vendre leurs produits EN DIRECT et à concourir pour avoir la chance de conclure un accord qui change la vie avec un géant de la vente au détail. Hébergé par Access Hollywood’s Scott Evans, America’s Big Deal permet aux entrepreneurs de monter sur scène pour une présentation de produit de trois minutes afin de vendre le plus de ventes en direct tout au long de l’épisode et de gagner la chance de conclure un accord qui change la vie avec l’un des géants de la vente au détail de l’émission.