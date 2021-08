America’s Got Talent: Comment Gangstagrass, Canine Stars et les autres actes éliminés se sont sentis après leurs performances finales

Gangstagrass

Pour leur performance en quart de finale, Gangstagrass – composé de Rench, Dan Whitener, Brian Farrow, R-SON the Voice of Reason et Dolio the Sleuth – a frappé la scène America’s Got Talent avec une chanson originale intitulée “All For One”. Ils ont apporté le genre d’énergie et de mise en scène aux quarts de finale qui avaient permis aux juges de les faire avancer la première fois, et ont prouvé une fois de plus qu’il existe un public pour une combinaison de bluegrass, de hip-hop et plus encore en tant que genre.