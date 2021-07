America’s Got Talent est mûr pour les retombées en streaming, mais Peacock de NBC vient de commander une émission de rencontres Bridgeron-Esque

Eh bien, un moyen de surpasser The Bachelorette en ces temps fous de Bridgerton, non? Comme vous l’avez peut-être remarqué, rien dans la description ne mentionne la présence de ducs réels impliqués, et je peux imaginer qu’il y en a probablement moins dans la vraie vie maintenant qu’il n’y en avait pendant la période réelle de la Régence à l’époque de la vieille Angleterre, de toute façon. Mais, ce nouveau spectacle mettra en place une femme chanceuse (espérons-le) avec un groupe d’hommes éligibles parmi lesquels choisir dans un cadre très pittoresque, et avec de nombreux attributs des romances Regency à leur disposition, pour voir si cela les aide sur leur voyage pour trouver le véritable amour.

Je veux dire, bien sûr, nous aurions pu avoir une série hébergée par Terry Crews appelée AGT: Terry’s Muscleman Mania Tournament, ou quelque chose du genre, mais c’est beaucoup plus intrigant et conduit à tant de questions.