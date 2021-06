America’s Got Talent : Sofia Vergara vient de partager pour la première fois la belle histoire derrière la proposition de Joe Manganiello

in

C’est une bonne chose que Sofia Vergara ne semble pas du tout ennuyée que Peter Antoniou ait révélé à tout le monde l’un de ses secrets de proposition. Mais, vu qu’elle et Joe Manganiello sont mariés depuis fin novembre 2015 et semblent être assez heureux, la révélation ne lui a probablement pas semblé grave. Antoniou, en passant, a fini par obtenir un oui des quatre juges et a été envoyé au tour suivant.

Vous pouvez voir comment la compétition se poursuit sur America’s Got Talent tous les mardis à 20 h HNE sur NBC.