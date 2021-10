America’s Got Talent : un cascadeur extrême subit un accident sur le tournage

Un homme a été hospitalisé après avoir subi des blessures causées par un accident de cascadeur casse-cou sur le tournage de la nouvelle série dérivée America’s Got Talent: Extreme.

Des sources de production ont déclaré à TMZ que Jonathan Goodwin a été suspendu la tête en bas dans les airs par un fil alors qu’il portait une camisole de force et était censé se libérer alors que deux voitures pendaient et se balançaient de chaque côté de lui. Les véhicules sont entrés en collision et ont provoqué une explosion, avec lui pris au milieu, et il est tombé, s’est cogné la tête et a perdu connaissance, ont indiqué les sources au média. Goodwin est devenu plus tard réactif et a été transporté par avion dans un hôpital et s’est précipité vers une intervention chirurgicale, a rapporté le média.

« Lors d’une répétition hier soir pour America’s Got Talent: Extreme, un accident s’est produit dans lequel l’artiste d’évasion Jonathan Goodwin a été blessé alors qu’il jouait son numéro », a déclaré un porte-parole d’AGT à NBC News le vendredi 15 octobre. « Il a été réactif et a été immédiatement emmené à l’hôpital où il continue de recevoir des soins médicaux. Nos pensées et nos prières vont à lui et à sa famille dans l’attente de nouvelles mises à jour sur son état. «