Amérique, bonne chance – Ces chanteurs tuent (RECAP) ⋆ .

Dans l’épisode du 5 avril d’American Idol, qui clôt le tour des «All-Stars Duets and Solos», le juge Lionel Richie déclare qu’il y a une «abondance» de talents dans le Top 24 cette saison – et il est difficile d’être en désaccord.

La deuxième douzaine du groupe (12 ont été choisis pour passer à autre chose dans l’épisode du 4 avril) ont eu la chance d’impressionner dans le doublé musical, en commençant par des performances en solo, puis en chantant avec une star établie chacun pour leurs secondes chansons.

Avec Lionel, Katy Perry et Luke Bryan ont apporté leurs opinions professionnelles, donnant à l’Amérique quelque chose à penser lors du vote pour que leurs favoris passent dans le Top 16.

Voici un aperçu de la façon dont la deuxième nuit se déroule.

La vieille école rencontre la nouvelle école

Jason Warrior démarre bien la soirée, en mettant tout ça là-bas pour « Call Out My Name » de The Weeknd. Les juges représentent le professeur de musique de 25 ans en guise de remerciement. L’auteur-compositeur-interprète primé aux Grammy Awards PJ Morton se joint à Jason pour mettre sa version sur «How Deep Is Your Love» des Bee Gees. Katy pense que c’était le meilleur solo et duo qu’elle ait entendu jusqu’à présent, mais veut plus de sa présentation artistique. Luke aime ses efforts. Lionel dit: « Ça ne va pas mieux que ça. »

Cheveux aujourd’hui

Madison Watkins choisit «Holy» de Justin Bieber avec Chance the Rapper. La jeune femme de 26 ans rencontre ensuite Tori Kelly, une ancienne d’Idol, la citant comme une grande source d’inspiration pour quitter l’Arkansas à la recherche d’un rêve musical. Ces chanteuses en boucles maintiennent la fête avec leur interprétation de «Don’t You Worry ‘Bout a Thing» de Stevie Wonder. Luke pense que Madison est une artiste naturelle. Lionel aime la façon dont elle interagit avec Tori. Katy dit qu’elle vit des Olympiques vocaux.

Aimer les anges à la place

Beane apporte sa voix douce à «Don’t Start Now» de Dua Lipa. Josh Groban intervient avec le candidat populaire pour «Angels» de Robbie Williams, seulement Beane change le «elle» en «il» dans les paroles en l’honneur de son petit ami. Lionel dit essentiellement qu’il est arrivé. Katy voit une vision artistique réfléchie et dit qu’elle le signerait. Luke sent que Beane tue avec Josh.

Rien que du pays

Hannah Everhart frappe le public socialement distancé avec sa soul country emblématique, en choisissant «I Was Wrong» de Chris Stapleton. La fille du Mississippi s’associe ensuite à Jason Aldean pour son rager «She’s Country». Et bien sûr, ils partagent une assiette de côtes à l’avance. Katy apprécie le risque dans la première chanson mais dit qu’elle n’a pas frappé la cible, tandis que la deuxième chanson est une meilleure représentation de son talent. Luke pense que son évolution est amusante à regarder. Lionel dit qu’elle a la marchandise.

Sur son chemin

Mary Jo Young apporte l’exubérance juvénile à «Castle on the Hill» d’Ed Sheeran. Le joueur de 19 ans nous ramène ensuite aux années 90 en jouant à «Foolish Games» aux côtés de son créateur, Jewel. Luke dit qu’elle met en place son style de star. Lionel la décrit comme jeune, fraîche et représentant sa génération. Katy sent qu’elle devient une artiste sous leurs yeux.

«Springsteen Cool»

Chayce Beckham sort sa guitare pour «Afterglow» d’Ed Sheeran. L’ambiance rock continue dans la collaboration avec Brandon Boyd d’Incubus pour la radio incontournable du groupe, «Drive». Les juges ressentent l’opérateur du chariot élévateur. Lionel appelle sa voix magique, mais dit d’engager davantage le public. Katy dit qu’il lui rappelle Alejandro [Aranda] avec son authenticité et sa musicalité. Luke est impressionné par son facteur cool.

Remplir la tasse de talents

Colin Jamieson commence son set de deux chansons avec «Locked Out of Heaven» de Bruno Mars. Puis il se lie avec Tori Kelly, qui se souvient de son audition 2010 Idol. Elle veut que Colin s’amuse et sort de sa tête pour leur duo sur sa chanson «Hollow». Katy dit qu’il a l’air de jouer 300 spectacles par an. Luke le voit s’amuser dans son moment. Lionel a l’impression de traiter la scène comme son salon, mais dit de ne pas s’emmêler dans un pied de micro.

Prêt pour la radio

Le Liahona Olayan montre quelques-uns de ses mouvements de danse et de sa mise en scène sur «Just Friends» d’Audrey Mika. La jeune femme de 17 ans sort alors de sa zone de confort avec PJ Morton pour sa collaboration émotionnelle avec Jojo «Say So». Luke dit qu’elle est prête pour la radio. Lionel sent qu’elle est en route vers quelque chose d’énorme. Katy aime se pencher sur toutes ses capacités.

Montrer un autre côté

Ava August, 15 ans, se lance dans la course et impressionne les juges avec sa reprise du «permis de conduire» record d’Olivia Rodrigo sur Spotify. Fait amusant: elle n’en a pas encore eu. La plus jeune de la compétition, elle chante avec Josh Groban pour la chanson qu’il a faite avec Sara Bareilles intitulée «Both Sides Now». Lionel sent qu’elle chante bien au-delà de son âge. Katy l’appelle une vieille âme et lui dit de se boucler parce qu’elle est en train de devenir «cette reine». Luke la compare à Judy Garland et dit que le solo était le choix de chanson parfait.

Du pays au cœur

Caleb Kennedy n’était pas là quand « Midnight Rider » est sorti dans les années 70, mais il sait comment canaliser The Allman Brothers Band. Le joueur de 16 ans fait vieillir son partenaire en duo Jason Aldean en disant qu’il a écouté pour la première fois sa chanson «Fly Over States» à la maternelle. Caleb décide de laisser Jason jouer de la guitare pour leur performance. Katy et Luke apprécient son authenticité. Lionel voit un homme de campagne chevronné en devenir.

Sauvegarde d’âme et / ou sauvegarde d’idoles?

Le développeur de logiciels devenu espoir Idol, Hunter Metts ouvre les yeux avec une interprétation acoustique cool de «Chandelier» de Sia. Mentor Jewel s’amuse avec Hunter en disant: « Hé, c’est Ryan Phillippe? » Jewel le met au défi de montrer plus de gamme vocale pour leur reprise de «Who Will Save Your Souls», la chanson qu’elle a écrite à 16 ans. Luke dit qu’il a indéniablement sa propre voix. Lionel l’appelle styliste, mais dit qu’il doit avoir la confiance nécessaire pour s’y pencher. Katy peut voir un peu de peur dans ses yeux. Jewel, des coulisses, n’est pas d’accord avec les critiques.

‘Faites de la scène votre B ****’

Casey Bishop termine le spectacle avec une interprétation rock de «Decode» de Paramore. Brandon Boyd dit à la jeune fille de 16 ans de trouver sa pose de super-héros avant de jouer. Le chanteur principal d’Incubus la rejoint sur « Wish You Were Here » de son groupe. Lionel pense qu’elle fait partie des personnes spéciales du groupe. Katy dit à Casey qu’elle doit faire de la scène son « putain ». Luke l’encourage à ramener du rock et à trouver ce personnage en elle.

Idole américaine Top 16 Reveal, 11 avril, 8 / 7c, ABC