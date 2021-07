Amérique: les critiques de films ont chuté, voici ce que les critiques disent de la comédie animée Netflix

Dites-moi si vous avez déjà entendu cela : un George Washington brandissant une tronçonneuse fait équipe avec son frère amoureux de la bière, Sam Adams, pour vaincre les Britanniques dans un riff ironique sur la Révolution américaine. Oh, et Channing Tatum joue George Washington. Non? C’est ce que je pensais. Eh bien, c’est exactement ce qui se passe en Amérique : The Motion Picture, un film parodique R-rated vaguement basé sur les pères fondateurs des États-Unis. Il a été réalisé par Matt Thompson dans ses débuts en tant que réalisateur de long métrage et présente Tatum aux côtés de Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Bobby Moynihan et Judy Greer, entre autres.

Cette comédie de science-fiction animée pour adultes est maintenant disponible sur Netflix, et les critiques ont commencé à partager leurs critiques, alors regardons-les.