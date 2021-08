Amérique Payant Prix ⋆ .

Un Marine américain affecté au Special Purpose Marine Air Ground Task Force-Crisis Response-Central Command assiste les évacués lors d’une évacuation à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, Afghanistan, le 20 août 2021. (Sergent Isaiah Campbell/US Marine Corps/Handout via . )

La manière de l’armée américaine de quitter l’Afghanistan, et de s’en aller elle-même, étaient deux erreurs. Nous les payons déjà.

Ce qui s’est passé en Afghanistan est un désastre pour la sécurité des États-Unis. Quitter l’Afghanistan n’était pas la bonne chose à faire, et cela a été fait de la pire des manières. Comme toutes les mauvaises décisions, elle aura des conséquences néfastes, augmentant le danger d’une nouvelle attaque contre la patrie américaine et rendant l’agression et les conflits plus probables ailleurs dans le monde.

Les États-Unis ont envahi l’Afghanistan pour punir les talibans pour leur participation aux attentats du 11 septembre, réduire la capacité d’al-Qaïda à mener d’autres attaques et donner aux forces américaines et alliées les moyens de lutter contre le terrorisme islamique dans la région. À la fin du premier mandat du président Obama, et en grande partie à cause de la poussée qu’il a ordonnée en 2009, ces objectifs avaient été atteints. L’Afghanistan n’a jamais été exactement stable, mais le gouvernement contrôlait les grandes villes et, avec l’aide américaine, pouvait établir un contrôle au moins transitoire et frapper pratiquement n’importe où dans le pays.

De plus, alors que la concurrence entre les États-Unis et la Chine s’intensifiait, la présence américaine en Afghanistan est devenue un nœud clé de collecte de renseignements et un contrepoids à l’influence chinoise au Pakistan et en Asie du Sud.

L’Afghanistan regarde au nord vers le ventre de la Russie et à l’est vers les provinces occidentales agitées de la Chine. Pour cette raison, il aurait pu jouer un rôle clé dans la compétition des grandes puissances qui, tous s’accordent à le dire, est désormais la priorité de la politique étrangère américaine. Par exemple, une seule batterie de missiles à longue portée en Afghanistan aurait pu forcer la Russie et la Chine à détourner leurs forces défensives des pays baltes et d’Asie de l’Est.

Peut-être que ces avantages ne valaient pas les deux décennies de sacrifices nécessaires pour les atteindre, mais il n’y a pas de machine à remonter le temps à travers laquelle nous pouvons refaire les 20 dernières années. La question pertinente était de savoir si l’avantage pour la sécurité américaine de poursuivre les opérations en Afghanistan, et les conséquences négatives qui se produiraient si les opérations étaient terminées, justifiaient l’effort qui aurait été nécessaire pour les soutenir.

Lorsque le président Biden a pris ses fonctions, il y avait 2 500 militaires américains et 5 000 soldats de l’OTAN en Afghanistan. Le nombre de personnel américain dans le pays était bien inférieur à l’empreinte américaine à Bahreïn, au Koweït et au Qatar et correspond à peu près à la taille de notre base à Djibouti dans la Corne de l’Afrique.

L’année dernière, les États-Unis ont subi une perte au combat en Afghanistan. Il est certainement possible qu’il y en ait eu une poignée chaque année à l’avenir, et même une victime est une victime de trop, mais la grande majorité du personnel américain était engagée dans des activités qui ne les exposaient pas à des risques élevés : logistique, ciblage, renseignement la collecte, l’entraînement et les frappes aériennes. Il s’agissait essentiellement du même type de renforcement des capacités et de soutien au combat, bien qu’à plus grande échelle et pour des enjeux plus importants, que les forces américaines mènent régulièrement dans de nombreux sites mondiaux pour permettre aux forces locales d’attaquer et de réprimer les terroristes islamiques.

Il est également possible que la faible empreinte en Afghanistan n’ait pas été suffisante à un moment donné et que le maintien de la mission là-bas aurait nécessité la réinsertion d’un grand nombre de troupes américaines dans un rôle de combat direct. Mais il n’y avait aucun signe que cela se produise, et si cela s’était produit, la décision de mettre fin à la mission aurait pu être prise à ce moment-là.

L’inverse n’est certainement pas vrai. Nous ne pouvons pas recréer en Afghanistan les conditions que les États-Unis exploitaient à leur avantage, ni atteindre les mêmes objectifs à travers les opérations « à l’horizon » proposées par le président.

Pourtant, le problème avec ce retrait n’est pas seulement que les États-Unis ont maintenant et probablement à jamais perdu l’influence et les avantages qu’avaient acquis la force des armes américaines. Ce sont aussi les conséquences négatives pour la sécurité américaine au sens large de l’abandon à la fois de notre engagement et de notre intérêt pour l’Afghanistan.

Premièrement, le retrait, et surtout la façon dont il a été raté, aura évidemment tendance à dissuader les autres pays de soutenir les États-Unis, surtout lorsqu’il les expose à un risque d’un adversaire. Le président Biden a amplifié cet effet par son comportement bizarre au cours de la semaine dernière : se cacher à Camp David, émerger pour prononcer un discours incohérent et échouer pendant tout ce temps à contacter ne serait-ce qu’un seul dirigeant étranger, bien que beaucoup d’entre eux soient en train de rentrer chez eux pour le décisions qu’il a prises.

Vous pouvez parier que tout cet épisode figurera en bonne place dans le récit russe et chinois selon lequel l’Amérique est une puissance inepte et en déclin.

Deuxièmement, il y a maintenant un vide en Afghanistan, que la Chine tentera de combler. Les dirigeants de Pékin négocient déjà avec les talibans, et ils ont des avantages que les États-Unis n’avaient pas. Ils sont proches du Pakistan, qui a de l’influence sur les talibans, ils ne se soucient pas de ce que les talibans font aux droits humains de son propre peuple, et ils ne se soucieront pas trop d’empêcher al-Qaïda de commettre des actes de terrorisme, tant que La Chine n’est pas la cible.

Pas besoin d’être un génie pour voir les contours de l’accord possible. Les talibans accepteraient de ne perturber en aucune façon le génocide que Pékin inflige à ses musulmans ouïghours dans la province du Xinjiang et protégeront les ressortissants chinois alors qu’ils extraient les richesses minérales de l’Afghanistan. En retour, Pékin couvrirait internationalement les talibans, enrichirait personnellement ses dirigeants et aiderait le régime, peut-être avec des armes mais au moins avec la technologie, à réprimer plus efficacement son propre peuple.

Il reste à voir si les talibans concluront cet accord, mais aucun partenaire américain potentiel en Asie du Sud, et en particulier en Inde, ne peut être optimiste quant à la perspective d’échanger l’influence américaine contre l’influence chinoise en Afghanistan.

Enfin, les talibans et leur allié al-Qaïda ont à nouveau le contrôle d’un pays. Comme ils sont à l’abri des attaques des forces américaines et alliées, il n’y a aucune raison de croire qu’ils n’utiliseront plus l’Afghanistan comme base à partir de laquelle organiser des attaques contre les États-Unis – et la pandémie de COVID-19 leur a montré où se concentrer. leurs efforts afin d’obtenir le maximum d’effet.

Il y a douze ans, l’ancien sénateur Bob Graham et moi avons coprésidé une commission mandatée par le Congrès sur la possibilité que des terroristes acquièrent des armes de destruction massive. Le sénateur Graham et moi nous sommes concentrés sur le danger d’une attaque biologique, car nous pensions qu’Al-Qaïda pourrait plus facilement isoler et armer un agent biologique qu’ils ne pourraient mettre la main sur un engin nucléaire. Ce n’était un secret pour personne qu’ils avaient cette intention ; en fait, ils exploitaient des laboratoires en Afghanistan au moment de l’invasion américaine.

Peut-être qu’ils ne reconstruiront pas ces laboratoires. Peut-être que s’ils le font, ils ne pourront pas isoler ou distribuer un agent. Mais l’initiative est désormais entre leurs mains, et les États-Unis ont perdu une grande partie de leur capacité à les arrêter ou même à suivre leurs activités.

Il n’est pas nécessaire de discuter longuement des aspects humanitaires de cette catastrophe. Ceux-ci seront assez publics ; une fois que les talibans auront consolidé leur pouvoir, ils ne cacheront pas la vengeance qu’ils infligent à leurs ennemis. Même si le régime laisse partir les Américains qui sont encore en Afghanistan, aucun honnête homme ne peut manquer d’être écoeuré par ce qui arrivera sûrement aux Afghans qui ont commis l’erreur ultime et consommée de se fier à la compétence sinon à l’honneur du gouvernement de les États Unis.

Jim Talent, en tant qu’ancien sénateur américain du Missouri, a présidé le sous-comité Seapower. Il est actuellement président du National Leadership Council de l’Institut Reagan.