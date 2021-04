Amex dit que c’est le premier émetteur de cartes à adopter la prise en charge du mode sombre d’iOS, mais il a encore deux ans de retard

Le mode sombre a frappé le grand public pour iPhone avec la prise en charge officielle d’iOS 13 en 2019, mais il existe toujours des applications qui n’ont pas adopté la fonctionnalité à l’échelle du système. Maintenant, Amex a officiellement lancé la prise en charge des thèmes sombres avec sa dernière mise à jour et affirme que c’est le premier émetteur de cartes à faire le saut, même s’il a presque deux ans de retard.

La nouvelle option de mode sombre pour l’application iOS Amex est une teinte bleu foncé – appelée «bleu nuit» – et devrait certainement permettre aux utilisateurs de gérer leurs comptes plus facilement dans des conditions de faible éclairage. Cependant, il ne semble pas y avoir de véritable option noire.

American Express dit avoir lancé la fonctionnalité après avoir entendu les commentaires des utilisateurs et a également procédé à une refonte complète de l’application plus tard cette année:

Amex a donné la priorité à cette fonctionnalité pour sa dernière version d’application mobile en réponse aux commentaires des clients, qui ont indiqué que la mise à jour réduirait la fatigue oculaire. L’équipe Amex établit la norme en matière de conception centrée sur le client et il s’agit du dernier déploiement de fonctionnalités dans cette mission – menant à une refonte holistique plus large plus tard cette année.