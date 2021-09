Ami Brown fait un grand pas juridique au milieu d’un procès contre la succession de Billy

La famille de la star de l’Alaska Bush People, Billy Brown, décédée en février dernier, est actuellement au milieu d’une bataille juridique concernant sa succession. La succession de Billy a été poursuivie pour 500 000 $ par Robert Maughon, un médecin basé dans le Tennessee. Selon The Sun, il y a eu un nouveau développement dans cette affaire car la veuve de Billy, Ami Brown, a engagé un nouveau conseil afin de lutter contre ce procès.

Ami, qui est la représentante personnelle de la succession de son défunt mari, avait auparavant l’avocat Dale L. Crandall qui la représentait dans cette affaire. Mais, The Sun a rapporté qu’elle avait récemment embauché Robert M. Schiesser, qui appartient au même cabinet d’avocats que Crandall. Le site Web de Schiesser note qu’il possède une vaste expérience dans le domaine du droit. Son expérience comprendrait « Pratique du droit administratif/réglementaire/municipal, de l’utilisation des terres, des droits et de la réglementation de l’eau, de l’immobilier, des litiges civils dans les affaires, de l’immobilier, des dommages corporels et de l’emploi, du droit de la famille et des mineurs, de la planification successorale et des successions. “

Quant à ce que cette affaire implique, Maughon a poursuivi la succession de Billy plus tôt cette année pour une prétendue rupture de contrat. Il a affirmé qu’il avait conclu un accord avec Billy en 2009 dans le cadre de Alaskan Wilderness Family Productions de la personnalité de la télé-réalité. Maughon a affirmé qu’il avait investi 20 000 $ dans la société de Billy et qu’il devait recevoir 10 % des revenus de la publication d’Alaskan Wilderness Family Productions, y compris des livres écrits par la défunte star. Le médecin a affirmé que Billy ne l’avait pas payé dans le cadre de cet accord supposé.

Les avocats de la succession de Billy ont riposté contre ce procès et ont demandé son rejet. Ils ont également expliqué comment ils pensaient que cela devrait être géré par l’État, écrivant : “Le demandeur demande à cette Cour d’exercer sa compétence sur la propriété de la succession de Brown, mais cette propriété relève de la compétence du tribunal des successions de l’État. Dans la plainte, le demandeur demande cette Cour d’exercer sa compétence sur la res qui relève actuellement de la compétence du tribunal des successions de l’État et bien avant que le demandeur ne dépose la plainte. » À son tour, Maughon a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y ait lieu de rejeter l’affaire. Il a répondu: “Je demande respectueusement que la Cour ne rejette pas l’affaire sur la base de l’absence de poursuites dans la mesure où le demandeur est susceptible de poursuivre sa poursuite de cette affaire.” Cette affaire est toujours en cours, le juge n’ayant pas encore statué sur ces dépôts respectifs.