Ami Colé lance un maquillage sans maquillage pour les peaux riches en mélanine – WWD

Diarrha N’Diaye, un vétéran de Glossier, lance une marque de beauté multitâche appelée Ami Colé qui se concentre sur les personnes à la peau riche en mélanine.

Ami Colé sera lancé en juin avec trois produits: teinte rehaussante pour la peau, 32 $, huile de traitement pour les lèvres, 20 $ et surligneur qui capture la lumière, 22 $.

La gamme vise à donner aux clients une peau uniforme et éclatante avec des produits végétaliens, sans cruauté, sans parfum, sans alcool, sans paraben et sans gluten. Les produits sont emballés dans des emballages recyclables, réutilisables ou compostables.

La ligne a été conçue pour et autour des femmes noires à la peau riche en mélanine, mais est également destinée à fonctionner sur une grande variété de tons de peau plus clairs et plus profonds. Il sera mis en vente sur le site Ami Colé à partir du 17 mai, et avec Thirteen Lune à partir du 1er juin.

N’Diaye, qui est sénégalaise américaine, a nommé la marque en l’honneur de sa mère, qui a immigré aux États-Unis depuis le Sénégal et dirige Aminata African Hair Braiding à Harlem depuis les années 80. N’Diaye a déclaré que grandir et passer du temps dans le salon de sa mère avait façonné son sens de la beauté.

«Beaucoup de secrets de beauté et d’échanges s’y déroulaient, mais plus intéressant encore, la plupart des employés là-bas venaient tout droit du Sénégal. C’était leur première incursion en tant que travailleuses en Amérique. Ma mère leur crée ce havre de paix. Vous avez des femmes qui ne parlent pas anglais, mais quelque chose est arrivé, il y avait une synergie qui était si belle », a-t-elle déclaré. «Je pensais juste que c’était la beauté – les gens viennent avec leurs tresses Moesha et Brandy et les font faire. Mais j’ai réalisé qu’une fois que vous avez quitté cette bulle, le monde pense à la beauté différemment. J’ai toujours été à la poursuite de ce sommet, en essayant d’obtenir cet espace sûr de beauté et de me sentir à l’aise et de me voir représenté, et ce n’était pas une réalité.

Quand N’Diaye a travaillé chez Sephora pendant ses années d’université à Syracuse, elle a trouvé que les gammes de teintes et la narration manquaient, et le sens de la beauté était différent de ce qu’elle a grandi dans de grandes entreprises comme L’Oréal, où elle travaillait sur les réseaux sociaux. stratégie. Même une start-up plus moderne, comme Glossier, a laissé N’Diaye avec le sentiment que quelque chose manquait, a-t-elle déclaré.

«Il était très clair que les expériences des Noirs et la beauté des Noirs étaient vraiment dans la vue périphérique et pas vraiment célébrées dans leur vraie gloire», a déclaré N’Diaye. «Allez-vous parler à des gens ordinaires pour parler à des femmes noires qui dansent et brunch le week-end, ou allez-vous aux Golden Globes?»

Pour Ami Colé, N’Diaye voulait répondre aux besoins des gens ordinaires, qui – comme elle – veulent se maquiller mais veulent toujours se ressembler, dit-elle. «Je voulais ce look, ce look sans maquillage.»

À ce moment-là, il y a plusieurs années, N’Diaye a déclaré que sa teinte n’était pas disponible dans les lignes d’hydratantes teintées existantes. Lorsqu’elle a demandé aux femmes de son quartier ce qu’elles faisaient pour obtenir le maquillage sans maquillage, elles lui ont dit qu’elles l’avaient «piraté» en ajoutant de l’huile aux fondations, a-t-elle déclaré.

Après avoir parlé à sa communauté en ligne via Instagram et demandé à 400 femmes de répondre à une enquête approfondie sur les nuances, les achats, les prix et plus encore, N’Diaye a commencé à créer une teinte de peau spécifiquement avec des tons de peau plus profonds à l’esprit. Elle a embauché des spécialistes du développement de produits qui avaient travaillé avec Fenty et Nars pour aider à créer des nuances, en utilisant les informations des enquêtes.

«Nous savions que notre client voulait vraiment le look my-skin-but-better. Nous connaissions une teinte de peau qui n’était ni trop grasse, ni trop grasse, ni obstruant vos pores, ni franchement – nous savions que cela ne fonctionnerait pas pour ce client car l’hyperpigmentation est un problème – et la peau grasse est également un problème. Dit Diaye.

La gamme de maquillage d’Ami Cole comprend des ingrédients de soin de la peau comme l’extrait de graine de baobab, l’extrait d’hibiscus et l’extrait de graine de citrouille. La teinte rehaussante pour la peau est disponible en six nuances conçues pour fonctionner avec différentes nuances dans une peau riche en mélanine, et l’huile de traitement pour les lèvres est disponible dans un taupe rose transparent. Le surligneur accrocheur de lumière de la marque a une base translucide conçue pour fonctionner sur les tons de peau, en particulier les plus profonds.

«J’imagine [the customer] en tant que femme qui aime être elle-même, avec une vraie joie d’aller au miroir et de se sentir confiante dans ce à quoi elle ressemble », a déclaré N’Diaye. «Pour moi en particulier, étant une peau plus foncée, je sais à quel point il était important pour moi de me sentir confiant, même pour fonctionner dans la société. Pour que je puisse sortir de chez moi et me dire: «OK, je me présente sous mon meilleur jour, je me sens au mieux de moi. Cela a été crucial pour la façon dont ma journée s’est déroulée. C’est vraiment important pour ce client. »

N’Diaye a levé plus d’un million de dollars en financement de pré-amorçage pour Ami Colé auprès de personnalités de premier plan, notamment Katherine Power, Lindsay Peoples Wagner, Hannah Bronfman et l’ancien président de Glossier Henry Davis, ainsi que l’investisseur de Glossier Imaginary Ventures, Greycroft et Debut Capital, une entreprise en démarrage qui se concentre sur l’investissement dans les fondateurs noirs, latins et autochtones.

La collecte de fonds a pris un an, a déclaré N’Diaye, et de nombreux investisseurs potentiels ne comprenaient pas la nécessité d’une variété de marques de beauté axées sur les femmes aux tons de peau plus profonds.

«Nous avions Uoma Beauty et Mented Cosmetics à venir en même temps, et chaque nouvelle marque est devenue une raison supplémentaire de ne pas investir dans notre marque. C’était très étrange », a déclaré N’Diaye. «Des gens m’ont dit – je ne plaisante pas – pourquoi ne pas aller voir Emily Weiss et créer simplement une version noire de Glossier sous Emily Weiss. Ou appelez Sheena depuis Kosas et créez une extension noire. “

Mais pour N’Diaye, il était crucial de créer une marque centrée sur et célébrant la peau riche en mélanine.

«C’était difficile d’avoir un teint plus foncé quand il n’y avait pas de Duckie Thot», dit-elle. «Pour moi, Ami Colé vise à susciter la joie dans ces communautés et à mettre ces personnes au centre de la beauté, et non de la périphérie.»

