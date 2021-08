ami de Pen Farthing dans une diatribe brutale contre le ministère de la Défense et Ben Wallace | Politique | Nouvelles

in

S’adressant à Good Morning Britain lundi, Dominic Dyer, un militant des droits des animaux, a fustigé le secrétaire à la Défense pour sa gestion de l’évacuation d’Afghanistan, où il a accusé M. Wallace d’avoir « brouillé ses traces » et d’avoir été « abusif » envers lui et Pen Farthing. Il a affirmé que les attaques de M. Wallace sont un effort pour détourner l’attention de la gestion catastrophique du processus d’évacuation par le ministère de la Défense, qui a laissé des milliers d’Afghans qui ont aidé la Grande-Bretagne abandonnés et à la merci des talibans.

Il a claqué : « M. Wallace a agi de manière épouvantable lorsqu’il est venu dans cette émission télévisée la semaine dernière.

“Il parlait dans un langage assez abusif de moi et Pen

« Il jure des jurons à la radio LBC.

“Il brouille les pistes sur ce qui est une action désastreuse en Afghanistan dont il, en tant que secrétaire à la Défense, a des responsabilités aux côtés du gouvernement.”

Il a ensuite critiqué le conseiller politique de M. Wallace, Peter Quentin, qu’il a accusé d’avoir divulgué un message vocal grossier au Sunday Time que M. Farthing peut laisser sur son téléphone.

Farthing peut être entendu crier une volée de jurons à M. Quentin et à un moment donné, il dit “Je vais te foutre ******!”

M. Dyer a déclaré : « M. Quentin, son conseiller politique, a divulgué cette conversation télévisée, une conversation privée, dans des circonstances très houleuses depuis Kaboul.

« Je ne sais pas ce qu’il pensait faire !