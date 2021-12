Ami invisible : les meilleures idées cadeaux à moins de 20 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous devez offrir un cadeau à un ami invisible et que vous vous êtes fixé une limite de 20 euros, ces cadeaux technologiques sont parfaits.

Les cadeaux d’amis invisibles peuvent être très amusants, surtout lorsqu’ils vous offrent quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas ou qui est très utile. Mais les faire peut être un casse-tête, surtout si vous ne connaissez pas bien l’autre personne. Et si vous le connaissez aussi.

Pour essayer d’atténuer cette pression sociale nous avons choisi des produits parfaits pour offrir à un ami invisible. Des produits technologiques utiles que vous utiliserez plusieurs fois ou même tous les jours.

Ces produits sont bon marché et comme normalement les cadeaux amis invisibles tournent généralement autour de 20 euros au maximum, aucun des éléments suivants ne dépasse le chiffre de 20 euros. Si vous ne voulez pas qu’ils soient technologiques, chez BusinessInsider, vous avez d’autres options.

De plus, ils sont disponibles sur Amazon, donc si vous avez un compte Prime, il arrivera rapidement et sans frais.

Chargeur sans fil Anker

Anker PowerWave Pad sur Amazon

L’un des produits les plus utiles si la personne qui reçoit le cadeau possède un mobile avec recharge sans fil. Ce chargeur Anker PowerWave Pad il est compatible avec n’importe quel smartphone doté de la technologie Qi.

Il se charge à une puissance maximale de 10 W, ce qui le rend parfait pour les téléphones Android et les iPhones. Son prix est de 17,99 euros, bien qu’il existe désormais un coupon qui baisse de 10 %.

Energy Sitem Urban Box 2

Energy Sistem Urban Box 2 sur Amazon

L’enceinte bluetooth Energy Sitem Urban Box 2 Il est parfait pour une personne qui aime écouter de la musique à l’extérieur.

C’est une enceinte sans fil compatible Bluetooth 5.0, avec connexion USB et avec un lecteur de carte microSD pour lire des MP3. Il a même la radio FM. Son prix n’est que de 17 euros sur Amazon.

Chargeur de voiture UGREEN

Chargeur de voiture UGREEN sur Amazon

est Chargeur de voiture UGREEN C’est le produit typique que vous ne manquez pas jusqu’à ce que vous l’ayez. Un adaptateur pour la prise de voiture qui dispose de deux ports USB compatibles avec Quick Charge 3.0.

Il atteint une puissance de 36W ou 18W pour chaque sortie lorsque les deux sont en cours d’utilisation. Son prix est inférieur à 19 euros.

Portefeuille anti-RFID Teehon

Portefeuille anti-RFID Teehon sur Amazon

Un portefeuille pour homme est toujours un bon cadeau. De plus, ce portefeuille de la marque Teehon Il dispose d’une couche de protection anti RFID afin que les cartes ne puissent pas être lues ou clonées.

Ce portefeuille peut contenir 16 cartes, billets et pièces. Il coûte également moins de 18 euros.

Mini banque d’alimentation Charmast

Charmast Mini Power Bank sur Amazon

Les batteries sont des outils importants lorsque vous êtes loin de chez vous pendant une longue période et que vous utilisez votre mobile à tout moment. Alors cette batterie Mini banque d’alimentation Charmast est parfait : il est très petit, de la taille d’une carte et a une capacité de 10 400 mAh.

Son prix est de 19,54 euros dès que vous utilisez le coupon de réduction que vous trouverez sur sa page Amazon.

TP-Link TAPO P100

TP-Link TAPO P100 sur Amazon

La popularité des prises et des ampoules intelligentes a poussé de nombreuses personnes à plonger dans le monde des maisons connectées. C’est pourquoi ces types de produits tels que cette prise intelligente TP-Link Tapo P100 ils sont si populaires.

Si votre budget est de 20 euros, bien que vous n’ayez pas à tout dépenser, vous pouvez acheter deux de ces plugs. Son prix n’est que de 9,99 euros.

Anneau LED Yoozon

Lampe annulaire LED Yoozon sur Amazon

Si vous devez offrir un cadeau à une personne obsédée par les réseaux sociaux, ce Lampe annulaire LED Yoozon 25 centimètres est le cadeau parfait.

Il a un support pour le mobile, il fonctionne via USB et vous pouvez contrôler la luminosité et la tonalité de la lumière blanche qu’il génère. Son prix est de 16,99 euros.

Casque d’écoute sans fil Gamurry

Écouteurs sans fil Gamurry sur Amazon

Les Casque entièrement sans fil Gamurry Ils sont parmi les moins chers que vous puissiez acheter sur Amazon, parfaits pour une personne qui veut essayer d’éliminer les câbles de sa vie.

Ils disposent de commandes tactiles pour la lecture, du Bluetooth 5.1, d’une autonomie de 4 heures et d’un boîtier de charge capable de les recharger 4 ou 5 fois. Chez Amazon, ils ne vous coûteront que 17,99 euros.

Gants tactiles Choosfresk

Gants tactiles Choosfresk sur Amazon

Un cadeau parfait maintenant que le froid est présent et que nous n’avons pas encore atteint l’hiver. Ces Gants tactiles Choosfresk Ils sont chauds et comportent des index et des embouts de pouce recouverts de tissu pour contrôler les écrans tactiles.

Il ne coûte que 13,99 euros et ils sont disponibles en 3 couleurs.

Câble Raviad 3 en 1

Câble Raviad 3-en-1 sur Amazon

est Câble RAVIAD 3-en-1 c’est parfait pour les personnes que vous connaissez qui ont plus d’un appareil avec des connexions différentes. Il dispose d’une connexion USB-A traditionnelle que vous insérez dans un ordinateur ou un adaptateur secteur. De l’autre côté vous disposez d’une connexion microUSB, USB-C et Lightning.

Un câble très utile que vous pouvez offrir pour seulement 5,51 euros.

