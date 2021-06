Ami Organics dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI ; 2ème tentative d’émission publique du cabinet

Ami Organics a déclaré qu’il était en consultation avec ses gestionnaires de livres pour un placement pré-IPO jusqu’à Rs 100 crore

Ami Organics, fabricant de produits chimiques de spécialité, a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur des marchés des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse. L’émission publique proposée comprend une nouvelle émission de Rs 300 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 60,6 lakh d’actions par ses promoteurs et actionnaires existants. Ami Organics a déclaré qu’il était en consultation avec ses gestionnaires de livres pour le placement pré-IPO jusqu’à Rs 100 crore. Intensive Fiscal Services Pvt Ltd, Ambit Pvt Ltd et Axis Capital Ltd sont les principaux responsables du problème. Link Intime Private Ltd est le registraire du problème. Les actions offertes par le biais d’un prospectus de hareng rouge (RHP) sont proposées pour être cotées en bourse.

Il s’agit de la deuxième tentative d’Ami Organics d’entrer en bourse. En 2018, Ami Organics avait déposé des documents préliminaires auprès de SEBI et reçu l’approbation du régulateur des marchés des capitaux pour lancer l’offre publique initiale. Cependant, il n’a pas lancé l’introduction en bourse. La société a prévu d’utiliser le produit de l’émission pour rembourser des facilités financières jusqu’à Rs 140 crore. L’entreprise utilisera également jusqu’à Rs 90 crore pour financer les besoins en fonds de roulement.

Ami Organics OFS se compose de

Parul Chetankumar Vaghasia : jusqu’à 7 parts lakh

Girishkumar Limbabhai Chovatia : jusqu’à 15 parts lakh

Kiranben Girishbhai Chovatia : jusqu’à 30,50 actions lakh

Aruna Jayantkumar Pandya : jusqu’à 1,74 lakh actions

Hina Indreshbhai Shah : jusqu’à 87 300 actions

Harshad Ramlal Sheth : jusqu’à 87 280 actions

Dhirajlal Amrutlal Amlani : jusqu’à 76 200 actions

Vrushti Atullumar Shah : jusqu’à 75 000 actions

Jolitbhai Jasvantlal Shah : jusqu’à 63 000 actions

Nishit Atulkumar Shah : jusqu’à 55 920 actions

Surabhi Yash Shah : jusqu’à 49 000 actions

Narmada Amrutlal Amlani : jusqu’à 32 000 actions

Shanti Devi Kankaria : jusqu’à 26 500 actions

Divya Mahendrakumar Kankaria : jusqu’à 19 000 actions

Chovatiya Haresh H : jusqu’à 15 000 actions

Amitaben Jolitbhai Shah : jusqu’à 14 910 actions

Saryu Dhirajlal Amlani : jusqu’à 14 500 actions

Koladia Mehul M : jusqu’à 10 000 actions

Jyotiben Rakeshbahi Lahoti : jusqu’à 8 700 actions

Shah Disha Jolit : jusqu’à 699 actions

Une fois l’inscription réussie, Ami Organics rejoindra Aarti Industries, Hikal Ltd, Valiant Organics, Vinati Organics, Neuland Organics et Atul Ltd. Le P/E moyen des pairs de l’industrie s’élève à 44,82x. Les marchés émergents et les économies en développement devraient mener le rebond de la croissance globale, le secteur chimique étant le moteur de la croissance. Comme l’industrie chimique est au cœur de plusieurs chaînes de valeur et agit en tant que fournisseur de solutions pour d’autres secteurs de l’économie, elle joue un rôle central dans la conduite d’une reprise durable, a déclaré la société dans le DRHP.

L’industrie chimique de spécialité peut être classée en un mélange de segments axés sur l’utilisation finale et de segments axés sur les applications. En termes d’attractivité, les différents segments de la chimie de spécialités diffèrent en termes d’intensité concurrentielle, de profils de marge, de défense contre les fluctuations des coûts des matières premières et de croissance. Le marché indien des produits chimiques est évalué à 166 milliards de dollars (part de 4 % dans l’industrie chimique mondiale) en 2019. Il devrait atteindre 326 milliards de dollars d’ici 2025, avec une croissance attendue de 12 % TCAC. L’industrie chimique de spécialité représente 47 % du marché chimique national, qui devrait croître à un TCAC d’environ 11 à 12 % au cours de la même période.

