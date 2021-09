Ami Organics, Vijaya Diagnostic, HCL Tech, Infosys, Zee Entertainment, Vodafone, Wipro en bref

Les investisseurs examineront les listes d’Ami Organics et de Vijaya Diagnostic Center aujourd’hui, ainsi que la nouvelle introduction en bourse – Sansera Engineering – qui s’ouvre aujourd’hui.

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 28,50 points ou 0,16% à 17 403,50 sur Sinagpoarean Exchange, suggérant une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Les investisseurs examineront les listes d’Ami Organics et de Vijaya Diagnostic Center aujourd’hui, ainsi que la nouvelle introduction en bourse – Sansera Engineering – qui s’ouvre aujourd’hui. En outre, l’inflation du commerce de détail basée sur l’indice des prix à la consommation (combiné) a atteint un creux de trois mois à 5,59 pour cent en juillet, tandis que la production industrielle a augmenté de 13,6 pour cent en juin. « Les valorisations ont dépassé les zones de confort et pourraient donc conduire à des épisodes de prises de bénéfices et à une augmentation de la volatilité. Mais le sentiment général sur le marché intérieur reste positif, soutenu par l’amélioration des données économiques et des attentes de bénéfices positives », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Des actions à surveiller

Ami Organics, Vijaya Diagnostic : Deux nouvelles sociétés – Ami Organics et Vijaya Diagnostic Center devraient faire leurs débuts en bourse le mardi 14 septembre 2021. L’introduction en bourse d’Ami Organics de 570 crores de roupies a été souscrite 64,54 fois et l’introduction en bourse de 1 895 crores de roupies de Vijaya Diagnostic a reçu 4,54 fois abonnement.

Technologies HCL : HCL Tech et HANCOM Inc., l’une des principales sociétés de logiciels sud-coréennes, ont signé un partenariat stratégique pour partager des solutions technologiques logicielles avancées et établir une tête de pont mutuelle pour l’expansion à l’étranger

Infosys : Le major des services informatiques, Infosys, a déclaré lundi avoir racheté plus de 5,58 crores d’actions dans le cadre de son offre de rachat d’environ Rs 9 200 crore. Les actions ont été rachetées à un prix moyen pondéré en fonction du volume de Rs 1 648,53 par action, selon un avis public.

Zee Divertissement : Les actionnaires de Zee Entertainment ont convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour demander la destitution de Puneet Goenka du conseil d’administration.

Idée Vodafone : Selon une note de Edelweiss.

Wipro : Wipro s’est associé à First Horizon Bank (FHN), basée au Tennessee, pour transformer les principaux canaux bancaires et les capacités de service de VirtualBank, une banque numérique établie que FHN a héritée d’IBERIABANK, basée en Louisiane, dans le cadre de la fusion réalisée en 2020. Les actifs de l’entité combinée sont d’environ 87 milliards de dollars.

