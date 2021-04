Amin Ayoub et Ahmed Amir portent la rivalité d’or des BRAVE CF à de nouveaux niveaux

SEEF DISTRICT._ Ces derniers mois, des rivaux légers Amin Ayoub et Ahmed Amir Ils ont construit une rivalité permanente dont le résultat était censé être décidé dans le BRAVE CF 50.

Cependant, ce n’était pas le cas, car Amir a fini par prendre sa retraite en raison d’une blessure. Cependant, les plaisanteries entre les deux artistes martiaux mixtes s’étendaient bien au-delà de la cage, et même pendant la nuit de combat quand Ayoub a concouru et gagné, dans un concours sans titre.

Fait intéressant, Ayoub n’était pas la figure originale dans les yeux d’Amir lorsque l’Egyptien a poursuivi sa vengeance sur Cleiton «The Predator» Silva.

Silva est sorti la main levée, pour un deuxième tour, battant Amir après une guerre exténuante.

Plus d’un an après leur première rencontre, le Brésilien a remporté le titre mondial des poids légers BRAVE CF aux dépens de son compatriote. Luan Santiago.

Lorsque Silva devait effectuer sa première défense contre Ayoub au BRAVE CF 44 en novembre 2020, Amir a envahi les pesées et a lancé un défi dramatique.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lorsque Silva a succombé à Ayoub par KO au quatrième tour. Avec le Français comme champion du monde, Amir a pris pour cible le monarque nouvellement couronné.

À partir de là, la rivalité entre ces deux-là s’est rapidement intensifiée sur les réseaux sociaux et les différents entretiens.

Ayoub et Amir ont tous deux eu l’occasion de résoudre leurs problèmes l’un avec l’autre au BRAVE CF 50, mais ce dernier a reçu une mauvaise nouvelle car il devait se retirer du combat en raison d’une blessure au cou et à l’épaule.

Par conséquent, Mashrabjon Ruziboev Il est intervenu et a pris la place d’Amir pour affronter Ayoub dans un match sans titre de 74 kilos, où le champion de France est sorti triomphant par décision unanime.

Ayoub était au milieu de sa célébration quand Amir est sorti de nulle part et s’est engagé dans un échange verbal passionné. Bien que la sécurité et les responsables à l’intérieur de la scène aient pu apaiser la tension, la situation reste chaude entre les deux.

«Ahmed Amir parle trop. Maintenant, il doit être un homme et faire ce qu’il dit pouvoir me faire », a déclaré Ayoub. « Il est parti. Il a annulé le combat en raison d’une blessure. J’ai eu une blessure il y a deux semaines, mais je n’ai pas pris ma retraite comme Ahmed Amir », a-t-il ajouté.

«Même si je me suis blessé, je suis allé me ​​battre parce que je suis le champion du monde des poids légers BRAVE CF. J’ai un nom et une réputation à protéger », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Amir a minimisé les références d’Ayoub en tant que compétiteur dans le sport, estimant qu’il a ce qu’il faut pour détrôner «Fierceness» en tant que cheville ouvrière de la division des poids légers.

«Je m’attendais à une bien meilleure performance de sa part (Ayoub), mais il a eu une très mauvaise performance contre un adversaire à court préavis. Est-ce ce que vous appelez champion? S’il me combattait comme il l’a fait lors de son dernier combat, il ne serait pas le champion aujourd’hui », a déclaré le prétendant égyptien.

« Je te promets que quand je le combattrai, je l’écraserai, » continua Amir. «Je vais vous rappeler vos singeries enfantines sur les réseaux sociaux. La discussion est terminée. Je promets que je vais le frapper et retirer sa ceinture », a-t-il ajouté.