Amir Khan a “démarré” un vol américain “sans raison” alors que le boxeur prétend avoir été interdit par American Airlines

Amir Khan a affirmé avoir été escorté d’un vol aux États-Unis par la police “sans raison” dans une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux.

Le boxeur de 34 ans a affirmé qu’il avait été “interdit” par American Airlines dans le clip qu’il a publié sur Twitter.

Khan a publié le clip sur les réseaux sociaux

Khan, qui n’a pas combattu depuis plus de deux ans, a déclaré qu’il essayait de se rendre à un camp d’entraînement dans le Colorado depuis New York, mais lui et un collègue ont été renvoyés lorsque quelqu’un s’est plaint que le masque de son collègue “n’était pas assez haut”.

Khan a déclaré: «J’ai été descendu de l’avion aujourd’hui alors que j’allais au camp d’entraînement à Colorado Springs par la police.

«De toute évidence, une plainte a été déposée par le personnel d’American Airlines, ils ont dit que le masque de mon collègue n’était pas assez haut et pas assez haut, qu’ils ont dû arrêter l’avion et m’emmener avec mon ami alors que je n’avais rien fait de mal.

“Ils nous ont tous les deux lancés, j’étais assis sur 1A, il était assis sur 1B – je trouve ça tellement dégoûtant et tellement irrespectueux, j’étais censé aller à Colorado Springs pour un camp d’entraînement et maintenant je suis de retour à New York pour un autre jour.

Khan a un record de boxe professionnelle de 34-5

«Maintenant, je dois reprogrammer un autre avion pour retourner au camp d’entraînement, ce qui est vraiment bouleversant, sans aucune raison et je suis tellement dégoûté qu’American Airlines nous fasse cela et m’interdise de voyager.

“Je suis sûr qu’il doit y avoir des caméras dans l’avion qu’ils pourraient voir, ou que quelqu’un devrait voir, pour voir que si mon collègue était vraiment mauvais de toute façon ou a causé une scène d’une manière où il a dû être retiré de l’avion – Je n’ai jamais vu cela arriver auparavant.

Un porte-parole d’American Airlines a déclaré: “Avant le décollage, le vol 700 d’American Airlines, avec un service de l’aéroport international Newark Liberty (EWR) à Dallas-Fort Worth (DFW), est revenu à la porte pour débarquer deux clients qui auraient refusé de se conformer avec les demandes répétées des membres d’équipage de ranger les bagages, de placer les téléphones portables en mode avion et de respecter les exigences fédérales en matière de couvre-visage.

Khan a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2004 à seulement 17 ans

“Notre équipe des relations clients contacte M. Khan pour en savoir plus sur son expérience et renforcer l’importance des politiques mises en œuvre pour la sécurité de nos clients et de notre équipage.”

Il a nié que Khan et son collègue aient été interdits de voyager à l’avenir sur American Airlines, et a déclaré que la police n’était pas impliquée en demandant à l’un ou l’autre des passagers de débarquer.

