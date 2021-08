Amir Khan-Kell Brook, plus proche que jamais

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Bien que ce soit quelques années plus tard que les fans auraient aimé le voir, et, par conséquent, ni le prestige sportif ni la bourse économique ne seront similaires à ce qui aurait pu être obtenu dans le passé, il semble que Amir Khan et ruisseau Kell ils pourraient s’affronter plus tard cette année.

Ceci est déduit des dernières déclarations des deux combattants, qui sont également apparues dans les espaces Matchroom Boxing. Le propriétaire du promoteur, Eddie Hearn, s’est également exprimé sur la question, donnant une pleine viabilité au procès comme la dernière de leur carrière avant les retraits respectifs. Comme une sorte d’adieu pour régler ses comptes.

Kell Brook, 35 ans, a combattu pour la dernière fois en novembre 2020, tombant avant la limite du titre mondial en jeu pour Terence Crawford. Dans ses mots, «Je n’ai pas parlé du combat parce que de cette façon, il y a plus d’options pour que cela se produise. Cette année, je pense qu’il est temps et cela va enfin arriver. Je pense toujours que c’est le combat le plus important qu’on puisse faire en Grande-Bretagne, seulement derrière Fury-Joshua ».

Amir Khan, qui a 34 ressorts, n’est pas apparu sur le ring depuis plus de deux ans, depuis qu’il a battu Billy Dib par KO en juillet 2019. Il a dit que «Je veux être de retour sur le ring à la fin de cette année, car je m’entraîne pour cela. J’ai essayé de me battre en Amérique pour avoir un gros sac, comme Pacquiao. D’ailleurs, Brook a plus besoin de moi que j’ai besoin de lui, je voulais lui donner une leçon à ce sujet ».

Hearn aimerait affronter Amir Khan avec Conor Benn pour augmenter la réputation mondiale de celui-ci, le gagnant très probable, mais pense également que, même des années plus tard, affronter Khan et Brook serait toujours intéressant et se vendrait parmi les fans britanniques pour la rivalité-animosité des deux au fil du temps : «Oui, j’organiserais ce choc, qui serait quand même intéressant, mais pas ce qu’il aurait pu être à son époque. Ils veulent tous les deux gagner autant d’argent que possible, mais cela ne peut se faire qu’avec des montants raisonnables. On pourrait le faire avec DAZN, peut-être que Sky sur PPV pourrait aussi enchérir, mais ce serait très risqué ».

On dit qu’un cadre probable pour l’événement serait le Moyen-Orient. Amir Khan a beaucoup d’attrait dans la région en raison de son origine pakistanaise, et ce dernier combat contre Billy Dib a eu lieu en Arabie saoudite.