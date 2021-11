Amir Khan vs Kell Brook règles de poids uniques révélées, y compris des amendes à six chiffres alors que Ben Shalom de BOXXER explique la clause de réhydratation

Amir Khan et Kell Brook ont ​​convenu d’un ensemble unique de règles concernant le poids de leur combat.

Le couple a finalement signé pour se rencontrer le 19 février à Manchester après des années de tentatives infructueuses pour organiser un combat.

BOXXER/LAWRENCE LUSTIG

Khan et Brook se battront enfin le 19 février

L’un des nombreux problèmes qui avaient souvent rendu les choses difficiles lors des négociations précédentes était le débat sur la limite de poids pour leur combat.

Il est maintenant confirmé qu’ils se rencontreront à un poids de capture de 149 livres (2 livres au-dessus de la limite de poids welter standard) et ont convenu d’une clause de réhydratation (pesée le jour du combat) à 163,5 livres.

Le promoteur Ben Shalom de BOXXER a déclaré à James Savundra de talkSPORT : « Le poids a toujours été un gros problème.

«Ces gars se sont tués pour peser 147 livres et, en vieillissant, cela peut être difficile.

« Avoir deux ou trois kilos en trop maintenant en fera le combat qu’il devrait être. »

BOXXER/LAWRENCE LUSTIG

La limite de poids est de 149 livres, avec une clause de réhydratation de 163,5 livres

Interrogé sur les détails, Shalom a ajouté : « Même moi, je suis confus !

«Ils pèseront la veille à 149 livres.

«Ils vont ensuite peser le jour même à 163,5 livres.

«Je pense encore une fois, aux jeux d’esprit, si Amir pensait que Kell prendrait trop de poids ou vice versa.

« Ils ont tous les deux de grosses pénalités là-dedans, ce qui le rend encore plus intéressant. »

BOXXER/LAWRENCE LUSTIG

Les combattants devront payer 100 000 £ pour chaque livre en surpoids

Brook a révélé que les sanctions sont en effet sévères.

Il a expliqué à Sun Sport : « Si je dépasse d’une livre, cela me coûte 100 000 £. Chaque livre coûte 100 000 £, donc je ne peux pas me permettre de le faire.

« Cela le rend intéressant et excitant, mais je me prépare pour lui maintenant et attendre que cela soit confirmé m’a déjà mis dans une mauvaise passe. »