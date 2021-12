Amirah Kassem et Benny Rivera apportent leur expertise au nouveau spectacle de compétition de Disney + (exclusif)

Amirah Kassem et Benny Rivera sont habitués à juger des concours de pâtisserie, mais rien de tel que Foodtastic. Le spectacle, qui sera présenté en première sur Disney + le 15 décembre, suit les candidats qui sont chargés de créer des œuvres d’art inspirées de Disney à partir de nourriture. Rivera et Kassem, qui sont tous deux des boulangers et des pâtissiers renommés avec leurs propres magasins, servent de juges. Keke Palmer est l’hôte, ainsi que le producteur exécutif. PopCulture.com s’est entretenu avec Kassem et Rivera sur le concept de l’émission, le fait d’être impressionné par les concurrents et ce qu’ils ont retiré de l’expérience.

PC : Nous sommes très enthousiastes à propos de Foodtastic. C’est différent de beaucoup d’émissions de compétition alimentaire que nous avons vues. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire partie de cette émission ?

AK : Pour moi, c’était définitivement la magie de Disney. Je veux dire, nous avons vu tellement de types de spectacles de compétition alimentaire et celui-ci est si unique. Non seulement nous utilisons une adresse IP Disney différente pour chaque épisode, mais nous plongeons également complètement dans tous les aliments. C’est de l’art culinaire. Ce n’est pas nécessairement un type de nourriture et voir ces différents artistes avec leurs différents ensembles de compétences et à quel point le spectacle est mondial, est vraiment avec les ingrédients et les concurrents. Juste incroyable.

BR : Le fait que ce soit un spectacle différent, ce n’est pas le spectacle de concours de pâtisserie traditionnel ou typique que nous voyons depuis quelques années, c’est juste un tout nouveau concept. Nous avons enfin la chance d’avoir un concours d’art culinaire à la télévision, et le fait que nous puissions voir des artistes créer de belles, étonnantes, étonnantes œuvres d’art comestibles, en utilisant différents types d’aliments, tels que des légumes et des fruits, et en utilisant une propriété intellectuelle emblématique. Les personnages Disney avec quelques scènes Disney impliquées dans le concept, c’est juste quelque chose d’incroyable.

Et quels éléments recherchiez-vous le plus chez les candidats ? De toute évidence, les sculptures, j’en suis sûr, comme je l’ai vu dans les clips, se sont avérées magnifiques, mais quels étaient les facteurs que vous recherchiez pour chaque concurrent ?

AK : Tout le monde a apporté un ensemble de compétences si différent et unique, n’est-ce pas ? Vous avez quelqu’un qui travaille avec du chocolat, quelqu’un qui travaille avec la sculpture de citrouilles, quelqu’un qui travaille avec de la glace, et il est donc très difficile de déterminer ce que chaque personne a apporté à la table, mais une chose dans l’ensemble dans la construction, à part d’avoir à clouer un Personnage de Disney et assurez-vous qu’il est reconnaissable et que l’histoire est fidèle au personnage, l’une des choses que nous recherchions constamment était à quel point ils transformaient un aliment réel. Au lieu de simplement placer la nourriture là-dessus, ils l’ont peint, ils l’ont sculpté, ils ont sculpté quelque chose, la transformation de la nourriture était la clé de tout. Et pas seulement cela, le nombre de types d’aliments différents qu’ils utiliseraient a certainement joué un rôle pour déterminer ce qui était le meilleur. Parce que je pense que nous avons vu beaucoup de compétitions culinaires où nous utilisons beaucoup de gâteaux, et ne vous méprenez pas, je suis évidemment un grand fan de gâteaux, mais j’ai adoré les voir utiliser autant de gâteaux différents. types d’aliments pour créer de la texture et de la couleur.

BR : Et je devais ajouter que beaucoup de ces candidats ou artistes, c’était la première fois qu’ils travaillaient avec des médiums spécifiques. Et j’aime le fait que nous ayons pu les expérimenter en direct, se poussant en avant pour travailler avec ces médiums qu’ils n’avaient jamais travaillés auparavant. Et les produits finaux étaient tout simplement époustouflants.

En parlant de produits finaux époustouflants, je suis sûr que vous avez eu beaucoup de moments époustouflants avec ces conceptions de sculptures. J’ai parlé avec Keke Palmer avant vous, et elle a dit que l’une des choses qui l’avait le plus impressionnée était votre réaction à de nombreux designs que les candidats ont pu proposer. Alors, pouvez-vous en parler un peu ?

BR : Oui. Pour moi, personnellement, j’ai été époustouflé par la façon dont certains artistes utilisent des médiums spécifiques. Je ne veux pas entrer dans des détails précis, parce que je ne veux pas donner tous les aspects du spectacle, tous les détails des spectacles, mais oui, la façon dont certaines de ces personnes ont pu assembler ou créer ou travailler avec de nouvelles techniques que je n’avais jamais vues auparavant, c’était juste époustouflant. Et le fait qu’ils aient pu en quelque sorte mélanger différents matériaux comestibles ou différents médiums comestibles pour créer la belle pièce qu’ils ont pu afficher à la fin, c’était tout simplement époustouflant.

AK : Oui. Je pense que ce que vous dites exactement, c’est ce que Keke disait que nous étions impressionnés, et ce n’est pas nécessairement uniquement sur les compétences ou quelque chose comme ça. Souvent, on nous forme ou on nous enseigne, ou vous commencez en quelque sorte à utiliser un outil d’une certaine manière, ou vous utilisez un ingrédient d’une certaine manière, mais pour être entouré de gens si créatifs qui ne font que retourner votre cerveau à l’envers, je me dis : « Wow. Je n’ai jamais pensé à utiliser cet outil pour ça, ou à peindre ceci avec ceci et mélanger cela avec cela. Et en fait, cela colle cela. » Donc, la façon dont cela faisait en quelque sorte tourner nos roues dans les techniques, tant de techniques, autant que les paires pour moi et comment leur cerveau voit quelque chose de si unique. Et je repense en quelque sorte à mon enfance et à mon imagination, quand vous donnez une pomme à un groupe d’enfants et qu’ils en font tous quelque chose de différent. Et je pense que c’est en quelque sorte ce que fait Foodtastic, il fait ressortir l’imagination et le côté créatif des gens, ce qui vous donne un effet époustouflant, peu importe depuis combien de temps vous êtes dans l’industrie.

BR : C’est comme quand beaucoup de ces artistes sont allés à l’école culinaire et ce que vous apprenez à l’école culinaire, c’est comme quelques techniques de base. C’est juste qu’un vrai artiste transformera ces techniques que vous apprendrez et les appliquera de différentes manières, à différents médiums ou à différents matériaux, et c’était tout simplement magnifique. Quand vous voyez les candidats utiliser leurs propres techniques ou créer leurs propres techniques pour donner vie au concept de leurs idées.

Et avez-vous participé à l’un des défis ? Avez-vous pu donner votre avis sur ce que vous vouliez voir les concurrents faire ?

AK : Je pense que sur le plan personnel, nous étions très excités, et toujours quand quelqu’un nous parlait de ses compétences spécifiques, nous essayions de le pousser à se pencher sur cela dans ce qu’il construisait. Mais les défis eux-mêmes ont été créés pour chaque IP individuelle, mais Benny et moi étions constamment du genre : « J’espère vraiment que ce gars fait vraiment ça. Et j’espère vraiment que cette fille apportera ces compétences qu’elle avait. » Nous avons donc essayé de laisser des indices ici et là sur ce que nous voulions voir de certaines personnes, car il s’agit de repousser les limites et de prendre des risques en cuisine.

Tous les épisodes de Foodtastic seront diffusés le 15 décembre sur Disney+. Pour regarder notre interview vidéo complète avec Amirah Kassem et Benny Rivera, rendez-vous en haut de cet article.