Amis de vacances: ce que les fans disent de la comédie R-Rated de John Cena

Lorsque nous examinons les grandes sorties de films, nous parlons généralement de films en salle, ou peut-être de quelque chose en streaming, comme un film Netflix ou quelque chose sur Disney + Premier Access. Cependant, alors que Hulu est généralement le service de streaming que nous considérons comme se concentrant sur la télévision, il a plus que quelques films à regarder, et sa dernière entrée est importante. Vacation Friends est une comédie cotée R avec John Cena et Lil Rey Howery.

Le film, qui parle d’un couple qui se laisse aller un peu en vacances, puis voit ces décisions revenir les hanter, est une comédie très adulte, comme l’indique clairement la cote R. Bien qu’il semble que les comédies matures soient devenues une bête rare, lorsqu’elles fonctionnent, elles peuvent devenir de grands succès. Sur la base de la réaction des fans, Vacation Friends fonctionne.