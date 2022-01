amis et acteurs rendent hommage au défunt comédien

Que sait-on de la mort de Bob Saget 1:11

. – Les amis et anciens collègues de Bob Saget, décédé dimanche à l’âge de 65 ans, se sont souvenus de l’humoriste et acteur pour son humour et sa gentillesse.

John Stamos a dirigé les hommages. Sur les réseaux sociaux, l’acteur a écrit qu’il était « dévasté » par la mort de son ancienne co-star de « Full House ».

« Je suis abattu. Détruit. Je suis en état de choc total et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby », a écrit Stamos.

Candace Cameron Bure, qui a joué l’une de ses filles dans « Full House », a également rendu hommage à Saget.

« Je ne sais pas quoi dire », a tweeté Bure. « Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais rencontrés. Je l’aimais beaucoup. »

Le comédien Jon Stewart a écrit : « Bob Saget… Juste le plus drôle et le plus agréable… ».

Bob Saget…

Whoopi Goldberg a également rendu hommage avec le message : « Naviguez, mon ami Bob Saget. Avec votre grand cœur et votre folie abjecte, mes condoléances à ses filles et à sa famille.

La légende de la télévision Norman Lear a déclaré que Saget avait été un ami proche.

« Bob Saget était un être humain aussi charmant que drôle. Et il était hilarant à mon avis. Nous étions des amis proches et je n’aurais pas pu l’aimer plus », a écrit Lear dans une déclaration sur les réseaux sociaux.

BJ Novak a envoyé ses condoléances via Twitter : « J’ai toujours aimé et j’aimerai toujours Bob Saget. »

Saget, qui a récemment participé à un podcast avec Novack, avait écrit sur Twitter : « J’ai tellement aimé parler à BJ de The Office, de ses rôles au cinéma, de @ThePremise – de son émission que j’aime sur FX sur Hulu, et plus – C’est tellement amusant et talentueux. »

Marc Maron, qui s’est souvenu d’avoir Saget sur son podcast, a écrit: « Oh non. DEP Bob Saget. Vraiment l’un des gars les plus gentils et les plus drôles. Tellement triste. »

Comedy Central a rendu hommage au comédien et a écrit sur Twitter : « Bob Saget était un comédien bien-aimé et transgressif. Il nous manquera. »

Kat Dennings, qui a joué aux côtés de Saget dans la sitcom « Raising Dad », a appelé Saget « l’homme le plus charmant ».

« Oh mon Dieu. Bob Saget ! L’homme le plus charmant. J’ai été sa fille à la télévision pendant une saison et il a toujours été si gentil et protecteur. Je suis tellement désolée pour sa famille », a-t-elle écrit.