Amis et fans pèsent sur la mort choquante du comédien à 65 ans

Hollywood a perdu une autre légende. Le patriarche de Full House et comédien bien-aimé Bob Saget est décédé. Des sources ont confirmé que l’ancien hôte de America’s Funniest Home Videos avait été retrouvé inconscient dans un Ritz Carlton d’Orlando, en Floride, selon TMZ. Le rapport note que le département du shérif du comté d’Orange et les pompiers se sont rendus dans sa chambre d’hôtel vers 16 h HE le dimanche 9 janvier après que la sécurité de l’hôtel a trouvé l’acteur dans sa chambre. Il a été déclaré mort sur les lieux. Les enquêteurs tentent toujours de découvrir les circonstances de sa mort mais ne soupçonnent pas un acte criminel. Saget avait 65 ans.

« Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel », a tweeté le département du shérif du comté d’Orange. « L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et a été déclaré décédé sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. »

Le natif de Philadelphie et ancien de la Temple University est devenu une star instantanée lorsqu’il a été choisi pour incarner Danny Tanner dans Full House où il a joué aux côtés des jumeaux Olsen et plus pendant 10 ans. Netflix l’a ensuite relancé pour Fuller House en 2016, où il a fréquemment repris son rôle.

Quelques heures avant sa mort, Saget a tweeté qu’il se produisait à Jacksonville, en Floride. « Audience reconnaissante. Merci encore à [Tim Wilkins] pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis à nouveau accro à cette s— », a-t-il écrit. Il devait également se produire à Ponte Vidra Beach, en Floride.

Alors que la nouvelle de la mort de Saget se répand, ses amis et ses fans pleurent sa perte. Le monde partage ses condoléances sur Twitter.

D’une légende à l’autre

Bob Saget était un humain aussi adorable que drôle. Et à mon avis, il était hilarant. Nous étions des amis proches et je n’aurais pas pu l’aimer plus. pic.twitter.com/TM8r1hzCfO – Norman Lear (@TheNormanLear) 10 janvier 2022

Norman Lear a créé des milliers d’opportunités pour les talents, y compris à un moment donné en travaillant avec Saget. L’icône de la télévision va manquer à son ami.

Trop de pertes

première Betty White, MAINTENANT Bob Saget ?! quelqu’un sur le point d’attraper ces mains bro pic.twitter.com/YYbXieTlif – (@TYRISPRINT) 10 janvier 2022

La mort de Saget survient quelques jours seulement après la mort de Betty White à l’âge de 99 ans. Cela s’avère être beaucoup pour les fans et leurs pairs.

Un acte de classe

RIP Bob Saget Le monde a perdu une autre légende de la comédie et icône de la télévision. pic.twitter.com/vXyJBFPgjP – WWHL (@BravoWWHL) 10 janvier 2022

La carrière de Saget est légendaire. Beaucoup sont attristés mais continueront à honorer son travail.

C’est à ça que servent les amis

Perdu un gars formidable et un ami.

RIP Bob Saget https://t.co/xWse8pNqCk – Guy Fieri (@GuyFieri) 10 janvier 2022

Saget était un ami pour beaucoup. Cela ne le dérangeait pas non plus de partager son expertise avec les stars montantes d’Hollywood.

Les paroles signifient plus maintenant

« Quand vous êtes perdu là-bas et que vous êtes tout seul, une lumière vous attend pour vous ramener à la maison… où que vous regardiez. » Repose en paix Bob Saget. ?? – Charles Booker (@Booker4KY) 10 janvier 2022

La chanson thème de Full House reste à jamais gravée dans la mémoire des fans. Maintenant que Saget n’est plus avec nous, la chanson a un sens plus profond.

Aucun papa ne compare

BOB SAGET VOUS LE MEILLEUR PAPA SUR LA TERRE. MON COEUR BRISÉ POUR TOUJOURS – The Iron Sheik (@the_ironsheik) 10 janvier 2022

La plupart des fans se souviendront de Saget pour son rôle dans Full House. Saget a également déclaré que le rôle était l’un de ses favoris.

BJ Novack pleure

J’ai toujours et j’aimerai toujours Bob Saget. https://t.co/dAlMU913Wc – BJ Novak (@bjnovak) 3 janvier 2022

Novack et Saget étaient amis et l’ancienne star d’Office a également interviewé Saget. Novack admirait Saget.

