Amis : le personnage “Gunther” a un cancer de la prostate

Quelques jours après la première réussie de “Friends: The Reunion” sur l’écran de HBO Max, l’acteur James Michael Tyler, célèbre pour avoir interprété le personnage “Gunther” dans la série populaire, a publiquement confirmé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate avancé.

Tyler, 59 ans, s’est entretenu avec l’émission “TODAY” (NBC) ce lundi et a donné des détails sur le traitement qu’il subit pour atténuer la tumeur qui le maltraite depuis trois ans.

“En septembre 2018, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate avancé, qui s’était propagé à mes os”, a expliqué Tyler à Craig Melvin, animateur du cycle télévisé susmentionné.

Selon le propre témoignage de Tyler, son cancer a été découvert lors d’un examen de routine alors qu’il avait 56 ans, et il a d’abord été traité avec des médicaments hormonaux.

«Je suis confronté à ce diagnostic depuis presque trois ans… C’est le stade 4 (maintenant). Cancer de stade avancé. Donc, finalement, vous savez, cela m’affectera probablement », a déclaré Tyler lors de son contact avec NBC.

CNN rapporte que, selon la Mayo Clinic, le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus courants et la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes aux États-Unis. Alors que certains types de cancer de la prostate se développent lentement et peuvent nécessiter peu ou même aucun traitement, d’autres sont agressifs et peuvent se propager rapidement.

Lors de l’interview pour le programme NBC, Tyler a souligné que le cancer de la prostate avait été découvert par des experts lors d’un examen de routine, tout en mettant en garde contre l’importance d’un dépistage précoce pour subir des traitements moins nocifs.

“J’avais 56 ans à l’époque et ils examinent le PSA, qui est un antigène spécifique de la prostate”, a déclaré l’acteur, qui a appris l’existence de la maladie en septembre 2018.

Il a poursuivi: “Ce – le PSA – est revenu en nombre extraordinairement élevé… J’ai donc su immédiatement quand je suis allé en ligne et j’ai vu les résultats de mes analyses de sang et de sang qu’il y avait manifestement quelque chose qui n’allait pas là-bas. Presque immédiatement, mon médecin m’a appelé et m’a dit : « Hé, j’ai besoin que vous veniez demain parce que je soupçonne que vous pourriez avoir un problème assez grave avec votre prostate. »

NBC note que le cas de Tyler a été discuté par le Dr Matthew Rettig, chercheur scientifique et oncologue à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), qui a pu utiliser des tests génétiques pour aider Tyler à déterminer que la maladie était génétique. .

Selon Tyler, il s’est d’abord tourné vers la médecine hormonale pour lutter contre le cancer, un traitement qui, selon lui, “a fonctionné à merveille pendant environ un an”. Ainsi, il a reconnu qu’il était capable de « continuer sa vie régulièrement » tout en prenant trois médicaments par jour.

“Tout ce que j’avais à faire était de prendre une pilule le matin et le soir, et boum, la vie était plutôt normale”, a déclaré Tyler. Et il a précisé : « Je l’avais alors, mais (j’ai pu) fonctionner normalement. Je me sentais bien, honnêtement. Je n’avais aucun symptôme, je n’ai ressenti aucun symptôme. Et c’était très facile à régler ».

Mais ce ne serait pas tout : le cancer muterait pendant la pandémie et Tyler en subirait de graves conséquences.

“J’ai manqué d’aller à un examen, ce qui n’était pas une bonne chose”, a déclaré Tyler, justifiant : “Alors le cancer a décidé de muter au moment de la pandémie, et c’est comme ça qu’il a progressé.”

Actuellement, Tyler traverse une phase de chimiothérapie qui combat « agressivement » selon lui, le cancer dont il souffre. Et il en a profité pour souligner l’importance d’un diagnostic précoce pour ce type de maladie.

« Il existe d’autres options pour les hommes s’ils l’attrapent avant moi… La prochaine fois que vous irez seul pour un examen de base ou votre examen de santé annuel, demandez à votre médecin un test PSA. C’est facilement détectable… Si ça s’étend au-delà de la prostate jusqu’aux os, ce qui est plus fréquent dans ma forme, ça peut être beaucoup plus difficile à gérer », a-t-il souligné.

L’apparition de Tyler par Zoom dans “Friends: The Reunion” et son nouveau rôle dans la vie

À la suite du traitement oncologique auquel il est soumis ces jours-ci, Tyler a eu le désir d’assister en personne à la réunion des “Friends”. Cependant, il était heureux d’avoir été inclus dans le retour à l’écran de Courteney Cox, Jennifer Aniston et compagnie.

“Je voulais faire partie de cela, et au départ, j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités”, a reconnu Tyler lors du reportage avec NBC.

«C’était doux-amer, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas en faire partie physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement parce que je ne voulais pas apporter de déception, vous savez ? (…) Je ne voulais pas me dire ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer’ », a-t-il réfléchi.

Face à ce scénario, Tyler a désormais trouvé un nouveau rôle à jouer dans sa vie : inciter les gens à se soumettre à des tests de dépistage médical pour « ne sauver qu’une vie » avec son message.

“C’est ma seule raison de sortir du placard et de faire savoir aux gens”, a-t-il conclu.

