Amit Jain de Quikr rejoint GoodWorker en tant que PDG

GoodWorker voulait s’assurer que la personne qui dirige l’entreprise n’est pas uniquement axée sur les résultats, mais qu’elle est alignée sur l’objectif principal de « transformer des vies », a déclaré Glenn Gore, PDG du groupe, LemmaTree.

GoodWorker, soutenu par Lemmatree Group, Sonu Sood et Schoolnet, a nommé Amit Jain au poste de directeur général. Trouver un PDG qui s’aligne fortement sur la vision de GoodWorker était essentiel pour obtenir l’impact que GoodWorker peut avoir sur les cols bleus ou gris, a déclaré Glenn Gore, PDG du groupe, LemmaTree. Il s’agissait d’une recherche sur laquelle l’entreprise n’allait pas se précipiter ou faire des compromis, a ajouté Gore.

«Nous voulions nous assurer que la personne que nous obtenons pour diriger l’entreprise n’est pas seulement axée sur les résultats, mais qu’elle est alignée sur notre objectif principal de « transformer la vie » de millions de jeunes à travers l’Inde. Amit est le choix parfait pour le poste, compte tenu de sa solide compréhension de l’industrie et de sa conviction de l’objectif. En regardant ses solides compétences en leadership et son attitude empathique, nous sommes convaincus que ses idées et ses stratégies accéléreraient la croissance de GoodWorker », a-t-il ajouté.

Au cours de son mandat chez Quikr, Jain a contribué de manière significative à la création de QuikrJobs à partir de zéro et à sa transformation en une entreprise rentable, a déclaré GoodWorker dans un communiqué. En plus de se concentrer sur les départements clés, il dirigeait également la fonction RH. Bien que sa carrière s’étend sur plus de deux décennies, il a dirigé de grandes équipes interfonctionnelles dans tous les secteurs. Jain, un passionné de technologie, croit au potentiel des plateformes numériques pour transformer des vies.

Pour Jain, le PDG nouvellement nommé de GoodWorker, sa vision de devenir un partenaire de vie numérique complet pour les jeunes en Inde dans l’espace de travail des cols bleus ou gris est à la fois inspirante et ambitieuse. « La réalisation de cette vision nécessite une approche à plusieurs volets avec une forte capacité à investir et à exécuter de manière soutenue ; Je pense que c’est quelque chose que nous serions en mesure de réaliser, en particulier avec l’écosystème de partenaires, l’équipe que nous avons constituée et avec le fort soutien du groupe Affindi », a déclaré Jain.

GoodWorker fournit un accès direct aux emplois de niveau d’entrée de col bleu ou gris et aux services de qualité de vie et il utilise la technologie d’identification vérifiable numérique d’Affinidi. L’entreprise dont le siège est à Bangalore vise à créer de la valeur pour les jeunes et les employeurs.

