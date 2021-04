Amit Jain nommé président du conseil d’administration de MMA India

Jain succède à Priya Nair, directrice générale, beauté et soins personnels, Hindustan Unilever Ltd.

MMA, anciennement connue sous le nom de Mobile Marketing Association, a annoncé la nomination d’Amit Jain, directeur général de L’Oréal Inde à la présidence de son conseil d’administration indien. Jain sera chargé de diriger les efforts de MMA pour innover et transformer le marketing moderne en Inde et aider les spécialistes du marketing à adopter et à accélérer les meilleures pratiques. Il succède à Priya Nair, directrice générale, Beauté et soins personnels, Hindustan Unilever Ltd. Nair occupera un nouveau poste de président émérite de MMA India.

Vétéran du FMCG, Jain apporte une riche expérience mondiale et une profonde compréhension de l’Inde ayant occupé des postes de direction chez Coca-Cola, Viacom et AkzoNobel au cours des deux dernières décennies. «MMA a fait un travail remarquable en aidant les spécialistes du marketing à utiliser des informations et des outils pour exploiter la convergence du marketing et de la technologie afin de favoriser un engagement personnalisé et personnalisé, conformément à l’évolution des besoins des consommateurs et du comportement d’achat. Je suis ravi d’assumer ce rôle et de diriger l’engagement de MMA à façonner l’avenir du marketing aujourd’hui en rapprochant les marques des consommateurs grâce à des parcours consommateurs connectés », a déclaré Jain.

«Le leadership commercial d’Amit Jain, ses perspectives progressives et son expérience dans la gestion de conseils d’administration crédibles aideront à façonner l’avenir du marketing moderne pour MMA Inde à un moment où il est essentiel pour tous les spécialistes du marketing de stimuler le retour sur investissement, l’engagement des clients et les innovations», Moneka Khurana, pays chef, a ajouté MMA India.

Selon Rohit Dadwal, directeur général de MMA Asie-Pacifique, les connaissances approfondies de Jain en marketing numérique au 21e siècle se révéleront inestimables pour la poursuite de la mission de MMA visant à faire progresser le marketing moderne en Inde. «J’ai hâte de travailler avec Amit et je tiens à remercier Priya pour sa contribution inestimable et pour avoir ouvert la voie», a-t-il déclaré.

