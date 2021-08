‘Amit Ji, Sholay ke gaane bajaiye’, les utilisateurs d’Alexa peuvent désormais parler à Amitabh Bachchan, vérifiez les détails

Alors que la société avait en fait partagé son intention d’utiliser la voix d’Amitabh Bachchan en septembre de l’année dernière, elle pourrait enfin lancer la voix de l’acteur maintenant après avoir travaillé sur les détails les plus fins au cours de la dernière année.

Alexa pourra bientôt vous parler avec la voix de la mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan. Amazon, propriétaire d’Alexa, a lancé la voix de Bachchan dans le but d’attirer plus d’utilisateurs vers l’application et de devancer ses concurrents, Google Assistant et Siri d’Apple. Avec le lancement de la voix de l’acteur de 78 ans, la société américaine a également lancé son premier long métrage de voix de célébrité en Inde. La société avait essayé pour la première fois la fonction vocale de célébrité aux États-Unis en 2019 lorsqu’elle avait intégré la voix de l’acteur et producteur américain Samuel L. Jackson pour sa fonction d’assistant vocal.

Comment les clients peuvent-ils utiliser la voix de Bachchan sur Alexa ?

À un prix de lancement de Rs 149 par an, les clients peuvent utiliser la voix de Bachchan sur leur fonction d’assistant vocal Alexa. La fonctionnalité peut être achetée en ligne sur le site Web d’Amazon ou les clients peuvent simplement demander à Alexa: “Alexa, présentez-moi Amitabh Bachchan.” Une fois le paiement effectué, les clients pourront utiliser la voix de Bachchan sur leur assistant vocal. Comme Alexa, les clients pourront utiliser le mot de réveil “Amit Ji” pour activer l’assistant vocal. Il est pertinent de noter que le mot de réveil Alexa continuera à rester actif aux côtés de “Amit Ji”.

Alors que la société avait en fait partagé son intention d’utiliser la voix d’Amitabh Bachchan en septembre de l’année dernière, elle pourrait enfin lancer la voix de l’acteur maintenant après avoir travaillé sur les détails les plus fins au cours de la dernière année.

De quoi les utilisateurs peuvent-ils parler avec Amitabh Bachchan ?

Qu’il s’agisse d’écouter ses propres histoires de vie ou de lui demander de réciter des poèmes de son père Harivansh Rai Bachchan, les utilisateurs peuvent écouter la voix de l’acteur de multiples façons. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander à l’assistant vocal « Amit Ji, joue des chansons de Kabhi Kabhi » d’écouter les morceaux de ses films à succès. La société va également introduire des fonctionnalités telles que l’horloge, la musique et les mises à jour météo dans la voix de l’acteur. Les utilisateurs peuvent également demander “Amit Ju Raconte-moi une histoire drôle” pour écouter une partie de l’histoire des coulisses de sa vie. Pour mieux comprendre de quoi l’assistant vocal est capable, les utilisateurs peuvent simplement demander : « Amit Ji, que pouvez-vous faire ? » et la voix répondra en hindi ou en anglais et enrôlera toutes les choses qu’elle peut faire.

