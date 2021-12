Amit Shah lance l’indice de bonne gouvernance 2021 ; Gujarat en tête, UP affiche une « croissance progressive »

La croissance incrémentielle de 1,7 % du Rajasthan était supérieure à la performance du GGI 2019. Il a dominé la catégorie des autres États (groupe B) dans les domaines de la justice et de la sécurité publique, de l’environnement et de la gouvernance centrée sur le citoyen.

Le Gujarat est en tête du classement composite de l’indice de bonne gouvernance (GGI), suivi du Maharashtra et de Goa tandis que l’Uttar Pradesh a affiché une croissance progressive de 8,9 % dans les indicateurs lancés par le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah à l’occasion de la Journée de la bonne gouvernance le Samedi.

Selon l’indice, jusqu’à 20 États ont amélioré leurs scores GGI composites en 2021.

Le Gujarat est en tête du classement composite dans l’indice des 58 indicateurs, suivi du Maharashtra et de Goa.

L’Uttar Pradesh a enregistré une amélioration de 8,9% des indicateurs GGI au cours de la période 2019 à 2021, tandis que le Jammu-et-Cachemire a enregistré une amélioration de 3,7% au cours de la même période, a-t-il déclaré.

Delhi est en tête du classement composite de la catégorie territoires de l’Union.

Shah a publié le GGI 2021 préparé par le Département des réformes administratives et des griefs publics (DARPG) le jour de la bonne gouvernance à Vigyan Bhawan ici.

A cette occasion, le ministre d’État au Personnel Jitendra Singh a déclaré que le GGI aiderait à évaluer l’état de la gouvernance dans les États et les territoires de l’Union.

Les objectifs de GGI sont de fournir des données quantifiables pour comparer l’état de la gouvernance dans tous les États et territoires de l’Union, leur permettre de formuler et de mettre en œuvre des stratégies appropriées pour améliorer la gouvernance et passer à des approches et à une administration axées sur les résultats.

Le 25 décembre est célébré comme la journée de la bonne gouvernance pour commémorer l’anniversaire de la naissance de l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee.

Le GGI-2021 a déclaré que le Gujarat, le Maharashtra et Goa dépassaient le score de classement composite couvrant 10 secteurs.

Alors que le Gujarat a enregistré une augmentation de 12,3%, Goa a enregistré une augmentation de 24,7% par rapport aux indicateurs GGI 2019.

Le Gujarat a obtenu de bons résultats dans les domaines de la gouvernance économique, du développement des ressources humaines, des infrastructures et services publics, de la protection sociale et du développement, de la justice et de la sécurité publique, tandis que le Maharashtra a obtenu des résultats dans les domaines de l’agriculture et des secteurs connexes, du développement des ressources humaines, des infrastructures et services publics, de la protection sociale et du développement.

Goa a montré de bonnes performances dans les secteurs de l’agriculture et des secteurs connexes, du commerce et de l’industrie, des infrastructures publiques et des services publics, de la gouvernance économique, de la protection sociale et du développement et de l’environnement.

Parmi les secteurs, l’Uttar Pradesh a obtenu la première place dans le secteur du commerce et de l’industrie et a également montré une augmentation de la protection sociale et du développement et de la sécurité judiciaire et publique.

Il a également joué un rôle dans la gouvernance centrée sur le citoyen, y compris le règlement des griefs publics.

Le cadre GGI 2021 couvrait 10 secteurs et 58 indicateurs.

Les secteurs sont l’agriculture et les secteurs connexes, le commerce et les industries, le développement des ressources humaines, la santé publique, les infrastructures publiques et les services publics, la gouvernance économique, la protection sociale et le développement, la sécurité judiciaire et publique, l’environnement et la gouvernance centrée sur le citoyen.

Le GGI 2020-21 classe les États et territoires de l’Union en quatre catégories, — autres États – Groupe A ; autres états – groupe B ; États du Nord-Est et des collines et territoires de l’Union.

Le GGI 2021 a déclaré que Jharkhand a affiché une croissance incrémentielle de 12,6% par rapport aux performances du GGI 2019. Il a obtenu de bons résultats dans sept des dix secteurs.

La croissance incrémentielle de 1,7 % du Rajasthan était supérieure à la performance du GGI 2019. Il a dominé la catégorie des autres États (groupe B) dans les domaines de la justice et de la sécurité publique, de l’environnement et de la gouvernance centrée sur le citoyen.

Dans la catégorie des États du nord-est et des collines, le Mizoram et le Jammu-et-Cachemire ont enregistré une augmentation globale de 10,4% et 3,7% respectivement par rapport à GGI 2019.

Mizoram a obtenu de bons résultats dans le commerce et l’industrie, le développement des ressources humaines, la santé publique et la gouvernance économique.

Le Jammu-et-Cachemire a obtenu de bons résultats dans le secteur du commerce et de l’industrie et a amélioré ses scores dans les secteurs de l’agriculture et des secteurs connexes, des infrastructures publiques et des services publics et des secteurs judiciaire et de la sécurité publique.

Le GGI 2021 a déclaré que dans la catégorie des territoires de l’Union, Delhi arrive en tête du classement composite enregistrant une augmentation de 14% par rapport aux indicateurs GGI 2019. Delhi a obtenu de bons résultats dans l’agriculture et les secteurs connexes, le commerce et l’industrie, les infrastructures publiques et les services publics ainsi que la protection sociale et le développement.

Le GGI 2021 a déclaré que 20 États ont amélioré leurs scores GGI composites par rapport aux scores de l’indice GGI 2019. Les scores sectoriels atteints par les États et territoires de l’Union indiquent de bonnes performances dans l’un ou l’autre secteur.

L’analyse des scores suggère également qu’il existe une différence très marginale entre les États dans leurs scores composites de gouvernance. Cela indique que la gouvernance globale dans les États indiens évolue dans le bon sens.

