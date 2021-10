Amit Shah retire son bouclier pare-balles à Srinagar pour « parler franchement aux gens », s’en prend à Farooq Abdullah

Amit Shah a déclaré que le gouvernement parlerait aux jeunes du Jammu-et-Cachemire pour en faire le pays le plus développé du pays, plutôt que de discuter avec le Pakistan.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, s’est fait retirer aujourd’hui un bouclier en verre pare-balles avant de s’adresser à un rassemblement public à Srinagar et a déclaré à la foule qu’il souhaitait « parler franchement au peuple ». « J’ai été raillé, condamné… Aujourd’hui, je veux vous parler franchement, c’est pourquoi il n’y a pas de bouclier ou de sécurité pare-balles ici… », a déclaré Shah en s’adressant au rassemblement au Sher-i-Kashmir International Convention Center (SKICC).

Shah a également critiqué le président de la Conférence nationale Farooq Abdullah pour avoir cherché à discuter avec le Pakistan, affirmant que le gouvernement préférerait parler aux jeunes du Jammu-et-Cachemire pour en faire le pays le plus développé du pays.

« J’ai lu dans les journaux que Farooq Abdullah a suggéré que le gouvernement devrait parler au Pakistan. Il a le droit d’avoir son opinion, mais nous préférons parler aux jeunes Cachemiriens », a déclaré Shah.

« L’abrogation de l’article 370 n’avait qu’une seule intention : mettre le Cachemire, le Jammu et le Ladakh (territoire de l’Union) nouvellement créé sur la voie du développement. Vous verrez les fruits de nos efforts d’ici 2024 », a-t-il ajouté.

