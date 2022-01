Amitabh Bachchan invite l’Inde à l’Expo 2020 Dubaï dans sa dernière campagne publicitaire

La campagne Expo 2020 met en lumière l’éventail d’expériences variées qu’Expo 2020 a à offrir

Amitabh Bachchan, Shankar Mahadevan et Prasoon Joshi, PDG de McCann Worldgroup India, se sont réunis pour faire connaître le monde arabe, actuellement en cours aux Émirats arabes unis jusqu’au 31 mars 2022. La campagne Expo 2020 met en lumière la gamme d’expériences variées qu’Expo 2020 a d’offrir, des projections sur le dôme d’Al Wasl, la plus grande surface de projection à 360 degrés au monde, à ses bâtiments à l’architecture époustouflante – dont 192 pavillons de pays – aux performances passionnantes sur place tous les jours.

Alors que de nombreuses personnes dans le monde continuent de relever des défis, les gens veulent pouvoir faire partie d’une communauté, expérimenter de nouvelles choses, apprendre et s’amuser, et l’Expo 2020 est l’endroit idéal pour le faire, a déclaré Shankar Mahadevan. « Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet, le plus grand défi était de pouvoir véritablement transmettre l’essence de l’Expo 2020 Dubaï. Nous voulions qu’il soit déterminé, mais aussi ludique et amusant, s’adressant à des personnes de tous âges et de tous intérêts », a-t-il ajouté.

Cette campagne est une manifestation de ce que l’Expo 2020 Dubaï a nourri et il est gratifiant de la voir prendre vie, a déclaré Prasoon Joshi, président de McCann Worldgroup, Asie-Pacifique, et PDG et CCO McCann Worldgroup, Inde. « L’Expo 2020 a permis au monde entier de se rassembler en un seul endroit, avec des nations de tous les coins de la planète apportant le meilleur de ce qu’elles ont à offrir. Travailler avec Amitabh Bachchan est toujours une expérience d’apprentissage, car il donne toujours vie à de nouveaux concepts et la collaboration avec le grand musicien Shankar Mahadevan est toujours spéciale. Ensemble, nous avons essayé de donner à cette campagne l’avantage dont elle a besoin pour trouver instantanément un écho auprès du public », a-t-il souligné.

