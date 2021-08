Amitabh Bachchan, la vedette d’Emraan Hashmi Chehre sort aujourd’hui – les critiques qualifient le film de « Engrossing » !

Amitabh Bachchan, la vedette d’Emraan Hashmi Chehre est sortie en salles aujourd’hui (Photo: IE)

Chéhré : Amitabh Bachchan, la vedette d’Emraan Hashmi Chehre est sortie en salles aujourd’hui. Réalisé par Rumi Jaffery, le film Chehre tourne autour d’un homme de 80 ans qui a un penchant pour les jeux de la vie réelle. Le film parle en grande partie de ses décisions au cours de sa vie et de son impact global sur chaque décision prise dans la vie d’une manière ou d’une autre.

Big Bachchan a annoncé la date de sortie sur Twitter plus tôt ce mois-ci en partageant un petit extrait du film. L’aperçu du petit clip vidéo montrait M. Bachchan jouant le rôle d’un avocat tandis qu’Emraan Hashmi jouait le rôle d’un dirigeant d’entreprise dans le film.

T 3995 – ⚠️ATTENTION⚠️ Vous êtes prévenus !

Soyez prêt à #FaceTheGame, kyunki yeh ilzaam aap par bhi lag sakta hai#Chehre, sortie le 27 août dans les cinémas près de chez vous.@emraanhashmi @anandpandit63 #RumyJafry @annukapoor_ @Tweet2Rhea @krystledsouza @PrimeatiFo. – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 12 août 2021

Le film a reçu des critiques mitigées auprès des critiques et du public. Taran Adarsh, critique de cinéma, a qualifié le film de « Engrossing ». En examinant le film, Adarsh ​​a attribué trois étoiles et demie au film, qualifiant le scénario du film de « Captivant ». Il a également applaudi la performance de la distribution principale qui, selon lui, fait de ce film une montre intéressante. En parlant de l’apogée, il l’appelle un « gros plus ». “Le jeu d’acteur d’Amitabh Bachchan est incomparable à Chehre et cela prouve encore une fois qu’il est toujours le Shahenshah parmi d’autres acteurs”, a écrit Taran Adarsh ​​dans son tweet. Alors qu’Emran Hashmi a livré une performance “gagnante”, l’acte d’Annu Kapoor était de premier ordre, a-t-il ajouté alors qu’il continuait à écrire le fil.

#OneWordReview…#CHEHRE : CAPTIVANT.

Note : ⭐⭐⭐½

Un scénario captivant + de belles performances de la distribution principale font de #Chehre une montre intéressante… Le réalisateur #RumyJafry – associé aux comédies – surprend agréablement avec un thriller dramatique. #ChehreReview pic.twitter.com/MffOcTOYaP – taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 26 août 2021

Avant la sortie du film, le producteur Anand Pandit a déclaré que Chehre méritait de sortir en salles. « Nous voulons présenter le film comme il se doit. Nous sommes ravis que le film atteigne enfin le public via les écrans de cinéma », a-t-il ajouté comme rapporté dans l’Indian Express.

Nous sommes ravis que le film sorte en salles. La façon dont le film a été tourné et tous les efforts déployés collectivement par l’équipe ne peuvent être bien vécus que dans les salles de cinéma, a déclaré le réalisateur Rumy Jafry cité dans l’Indian Express. J’assure que le public sera “plus que satisfaisant” en regardant Amitabh Ji et Emraan ensemble sur grand écran pour la première fois », a ajouté Jafry.

