Amity Fest inauguré par Lok Sabha Speaker Om Birla

Lok Sabha Speaker Om Birla. (Photo du dossier: IE)

L’Amity Youth Festival (AYF) 2021, en format en ligne cette année, a été récemment inauguré par le président de Lok Sabha, Om Birla, qui était l’invité principal. Le thème de cette année est «Engager les jeunes de manière créative: avec les étudiants, pour les étudiants, par les étudiants».

L’AYF 2021 comprend 97 activités créatives et axées sur les connaissances auxquelles participent environ 10000 étudiants indiens et 35 pays du monde entier.

Birla a déclaré: «Le rôle des établissements d’enseignement est de transformer les rêves en sankalp et sankalp en sidhi… Notre pouvoir des jeunes joue un rôle important dans l’économie, donc le développement de la capacité de leadership parmi les jeunes est nécessaire.»

Atul Chauhan, chancelier de l’Université Amity, a déclaré: «Les événements tels que les festivals de jeunes sont une excellente plateforme pour développer les qualités de leadership parmi les étudiants.»

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.