Amity lance MTech dans la technologie de défense

L’université a déclaré qu’il s’agissait d’un programme unique en son genre en Inde.

Amity University a lancé le MTech en technologie de défense. Ce programme est lancé conjointement par le DRDO et l’AICTE dans le but de générer le vivier de talents des ressources humaines requis par le secteur de la défense.

«Ce programme a été conçu pour former des étudiants de troisième cycle qui auront les connaissances théoriques, les compétences pratiques et les aptitudes nécessaires dans divers domaines des technologies de la défense pour mener à bien la recherche, la conception et le développement, la production, la maintenance des équipements tout au long du cycle de vie, l’entrepreneuriat (Start Up Defence), le conseil et rôles consultatifs en matière de défense. En outre, l’offre élargie est conçue pour répondre à la demande du marché en talents dotés de compétences spécialisées en leadership technique et en ingénierie », a ajouté l’université.

Le programme se concentrera sur six spécialisations: ingénierie des véhicules de combat, technologie aérospatiale, systèmes de communication et capteurs, technologie des matériaux à haute énergie, technologie navale et technologie de l’énergie dirigée, avec l’option de spécialisation singulière.

