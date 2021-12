Aml Ameen parle de la projection de Martin Luther King Jr. dans « Rustin » de Netflix (exclusif)

Aml Ameen est extrêmement particulier avec les rôles qu’il choisit de jouer. La star de I May Destroy You dit qu’il est important pour lui de choisir des projets de fond et de jouer des personnages de profondeur. Il est actuellement en production pour Rustin, le film Netflix produit par Barack et Michelle Obama. Le film raconte l’histoire de Bayard Rustin, un militant noir des droits civiques queer qui a organisé la célèbre marche sur Washington. Le rôle est un rêve pour Ameen, qui incarne le révérend Martin Luther King Jr. dans le film. Il dit que c’est le rôle le plus important de sa carrière, et potentiellement de sa vie.

« J’ai vraiment adoré l’opportunité de jouer Martin Luther King dans cette histoire et d’explorer l’amitié de Rustin et Martin Luther King et une autre facette de cette histoire selon laquelle Martin est en fait ce phare et cette lumière, cette lumière brillante vers laquelle nous nous tournons », a-t-il déclaré. a déclaré Pop Culture dans une récente interview. « Ce qu’il a été galvanisé par l’univers qui l’entoure et ce sont toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce moment se produise. Donc pour moi, c’est le plus grand honneur de ma carrière d’acteur et peut-être de la vie que je pourrais faire de mon mieux pour incarner Martin à ce moment-là dans sa vie. C’est un grand honneur.

Ameel dit que se mettre dans le cadre du Dr King a été enrichissant et une expérience d’apprentissage d’une vie. « J’ai fait le discours » J’ai un rêve « il y a environ un mois et cela m’a changé en tant que personne. Je dis juste les mots, mais je fais de mon mieux pour comprendre le parcours de l’homme. Cela m’a changé en tant que personne », a-t-il déclaré. . « Je vais vous donner un exemple. Donc, nous avons tous entendu ce dicton, » Ne jugez pas par la couleur de sa peau, mais le contenu de votre personnage. » Et je l’ai entendu et je l’ai compris et c’est devenu une idée noble. Mais ce qui est vrai à ce sujet, c’est que Martin parle d’une révolution spirituelle, qui est un retard dans le jugement d’une personne dans la vie, point final. Et en pratiquant cela, j’ai eu une expérience tellement euphorique. »

Plus que tout, Ameen est heureuse de faire partie d’une histoire que peu de gens connaissent. L’histoire de Rustin n’a pas encore été vraiment racontée. « La vérité est ce que j’espère qu’ils retiennent de l’histoire », a-t-il déclaré. « Bayard Rustin était un homme noir révolutionnaire qui a aidé à organiser un événement qui a arrêté le monde. Et il a été enterré dans l’histoire à cause de sa sexualité. Ce n’est en aucun cas vrai. Aucun mensonge dans la vie n’est juste. »