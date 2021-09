AMM MonoX clôture un tour de table de 5 millions de dollars

Le teneur de marché automatisé MonoX Protocol prévoit de perturber le DeFi traditionnel avec des pools de liquidités unilatéraux de pointe. La plate-forme hautement efficiente en capital a annoncé l’achèvement d’un tour de table de 5 millions de dollars, ce qui rendra les lancements de jetons beaucoup plus abordables qu’ils ne le sont actuellement. Le cycle a été mené par Krypital Group avec la participation de Divergence Ventures, Youbi Capital, Axia8 Ventures, Animoca Brands, GenBlock Capital, 3Commas, Rarestone Capital, LD Capital, OP Crypto et Blockdream.

Ruyi Ren, fondateur et PDG de MonoX, a déclaré :

« Avec beaucoup d'innovations dans l'espace DeFi, la sur-garantie est devenue un problème croissant. En tant que solution de liquidité la plus efficace en termes de capital, MonoX contribuera à la réussite de projets plus innovants. Nous utiliserons les fonds pour développer l'équipe, développer davantage et construire notre communauté dans de nouveaux écosystèmes DeFi florissants comme Solana (SOL / USD). »

Les développeurs économisent de l’argent en répertoriant des jetons individuels pour créer une paire de liquidités

Le DEX traditionnel oblige les développeurs à déposer deux jetons pour créer une paire. Avec MonoX, ils ne peuvent en lister qu’un seul, économisant ainsi le capital supplémentaire. MonoX regroupe les jetons déposés avec le stablecoin vCASH en une paire virtuelle, dont les actifs dans les groupes MonoX sont récupérés. Cela élimine les inefficacités en capital et réduit les frais car les longs trajets de transaction sont évités.

Maggie Wu, co-fondatrice et PDG de Krypital Group, a déclaré :

« Basé sur notre pleine confiance dans l’avenir de DeFi, nous recherchons des produits qui peuvent aider DeFi à se développer. Nous pensons que l’équipe MonoX peut réduire les barrières à l’entrée pour les utilisateurs tout en créant une plus grande valeur pour le domaine DeFi. C’est pourquoi nous avons décidé d’investir et d’incuber ce projet, et aussi d’utiliser nos différentes ressources et expériences pour les aider à se développer ».

L’AMM efficace en capital infuse des liquidités dans les jetons d’assurance et de jeu, les synthétiques et autres jetons adossés à la valeur (VBT). Vous pouvez désormais échanger de tels actifs non garantis.

MonoX lancera son réseau principal sur Polygon (MATIC / USD) et Ethereum (ETH / USD) au troisième trimestre de cette année avec des fonctionnalités complètes de liquidité et de swap. La plate-forme blockchain indépendante sera également lancée prochainement à Solana.

