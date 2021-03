Amnesty dénonce que l’État espagnol ne répond pas aux «milliers» de plaintes pour cas de bébés volés

Amnesty International a dénoncé que l’État espagnol ne donne pas de réponses aux plaignants sur des cas de bébés volés, en leur offrant ressources « insuffisantes et inadéquates » et sans « vocation à enquêter », nourrissant ainsi « un climat d’impunité concernant ces violations des droits de l’homme. «

C’est l’une des conclusions auxquelles est parvenue l’instance internationale dans un rapport consacré aux cas de bébés volés en Espagne publié ce mardi, dans lequel il souligne que dans le processus de recherche les proches « ils continuent de rencontrer des obstacles » et que ceux-ci s’avèrent pour la plupart « infructueux ».

<< Bien que, ces dernières années, certaines ressources aient été lancées pour résoudre ce problème, comme le Service des personnes affectées du Ministère de la justice, elles ne disposent pas de ressources suffisantes, elles n'accompagnent pas les victimes, ils suivent à peine les cas et ne fournissent pas de soutien orientation psychologique ou juridique », affirme Amnesty.

Pour cette raison, l’ONG observe « avec inquiétude que les actions des différentes puissances de l’Etat espagnol n’ont pas fourni de réponses aux victimes à ce jour conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme « .

Procédures de sac cassé

Le directeur d’Amnesty en Espagne, Esteban Beltrán, voit comme une « opportunité historique » l’approbation possible au Congrès d’une loi du bébé volé, il exige que le gouvernement garantisse une assistance juridique et psychologique aux victimes, et que la justice lance « des enquêtes exhaustives et indépendantes pour clarifier les faits », rapporte Efe.

Ces procédures judiciaires sont tombées dans une affaire brisée, dénonce l’organisation, qui fournit des données sur les procédures engagées entre 2011 et 2021. Il y en a eu au total 2 138, dont un seul, commencé à Barcelone en 2020, est toujours ouvert. Au total, 526 ont été poursuivis, mais beaucoup ont été fermés sur ordonnance.

Les dossiers ont été clos « sans activité de recherche minimale », souligne Daniel Canales, chercheur du rapport, dans lequel il a vérifié comment les bébés sont devenus livré aux familles au Mexique ou au Chili et enregistrés là-bas et en tant qu’enfants biologiques.

Depuis plus de 50 ans

La recherche d’Amnesty s’est concentrée sur des cas en Andalousie, en Catalogne, à Madrid, dans la Communauté valencienne et au Pays basque, où 80% du total des procédures ont été ouvertes, et conclut que pendant plus d’un demi-siècle, de la fin de la guerre civile à la fin de la guerre civile Années 90, «des milliers de personnes» auraient pu être victimes de disparition forcée.

Les enlèvements illégaux auraient eu lieu, selon le rapport, d’abord dans les prisons, puis dans les hôpitaux, les maternités, les crèches et les centres de bien-être, dans certains cas géré par des congrégations religieuses, devant un État, il maintient, auteur ou complice dans les premières années et avec « une attention désintéressée, insuffisante et insuffisante » maintenant dans les processus de recherche.

Dans son enquête, Amnesty affirme avoir documenté des cas avec des indications sur les trois éléments établis par le droit international pour parler de disparition forcée: l’enlèvement du bébé, le Participation de l’État ou tolérance et le refus des autorités de révéler où se trouve la personne disparue.

Et il déclare qu’actuellement les processus de recherche continuent à incomber aux familles, sans que l’État ou l’Église leur donne accès aux informations pertinentes pour clarifier les faits.

Origine humble, jeune et célibataire

Les victimes des vols présumés ont, comme Amnesty l’a identifié, des éléments communs tels que le fait que les mères étaient d’origine humble, jeunes et célibataires, que on leur a dit que le bébé était mort et que dans les processus de recherche, ils découvrent un manque d’informations, une documentation erronée ou fausse et « un accompagnement inexistant ou rare de la part des autorités ».

En outre, il a trouvé « un Idéologie de genre franquiste qui explique et donne le contexte « aux enlèvements dénoncés, qui ont commencé dans la période d’après-guerre contre les femmes de représailles et se sont poursuivis sous le régime franquiste « par le contrôle des femmes, dont la seule fonction est d’être une mère et qui est privée d’autonomie et de capacité de décision, également avec respect à sa propre maternité. «

En ces années de Franco, dit Canales, « un cadre juridique et idéologique dans lequel ces violations des droits de l’homme pourraient être protégées « .

Ainsi, des règlements ont été approuvés qui limitaient les droits des femmes, réglementaient l’enregistrement des mineurs, a permis à l’adoption d’être une affaire entre particuliers, et des rapports médicaux ont été publiés indiquant que la mortalité infantile était plus élevée si la mère était pauvre, travaillait ou célibataire.

Les données

Amnesty International rappelle dans son rapport intitulé Temps de vérité et de justice. Violations des droits de l’homme dans les cas de bébés volés, Il n’y a pas de données officielles, il est donc difficile d’estimer le nombre de personnes qui auraient pu être victimes d’enlèvements illégaux d’enfants entre 1939 et les années 1990. Le dernier cas documenté par Amnesty date de 1993.

Le rapport indique que, selon la Haute Cour nationale, en Espagne entre 1937 et 1950 une disparition «légalisée» de mineurs avec perte de leur identité. Amnesty International indique qu’au total 30 960 enfants de prisonniers ont été protégés par l’État entre 1944 et 1954 et que 20 266 mineurs ont été rapatriés après la guerre civile, selon les données du service extérieur de la Phalange, rapporte Europa Press.

En ce qui concerne les données du bureau du procureur général, le rapport reflète 261 allégations dans une réclamation collective pour les enlèvements illégaux d’enfants en vue de les remettre à des familles tierces, survenus entre 1950 et 1990, présentés par l’ANADIR en 2011, ainsi que 2138 procédures d’enquête entre 2011 et mars 2021.

L’étude souligne que le 19 décembre 2020, une réclamation collective de 56 cas survenue entre 1952 et 1987 en Andalousie, au Pays basque, en Catalogne, La Rioja, Madrid et Galice a été déposée; et que le 4 janvier 2021, le parquet a annoncé l’ouverture d’un dossier de coordination qui viserait à unifier ses actions dans tout l’Etat dans ce domaine.

En ce qui concerne la Etudes ADN de l’Institut national de toxicologie et des sciences judiciaires, l’organisation assure qu’il y a eu 128 procédures d’enquête avec apport d’échantillons d’ADN entre 2011 et 2017, 76 du parquet et 52 des tribunaux d’instruction. Des 120 exhumations réalisée, dans 41% (49) des cas, elle n’a pu être résolue et dans 59% (71) des cas, il a été possible de donner la certitude que les restes retrouvés appartenaient au bébé recherché.

En outre, le Service des personnes affectées du Ministère de la justice, en activité depuis 2012, a traité 706 demandes, correspondant à 834 personnes touchées, dont 216 ont été jugées invalides. Jusqu’en septembre 2019, le service a pu identifier un éventuel parent dans 19 cas, tous liés à des adoptions.

« Mesures immédiates »

Amnesty demande au gouvernement d’adopter des << mesures immédiates >> pour mettre pleinement en œuvre les recommandations des organes internationaux concernant les cas d’enlèvement illégal possible de mineurs, ainsi que jouer un rôle « actif » dans la coordination et la canalisation des recherches d’éventuels enlèvements.

L’ONG demande également à l’exécutif revoir les Concordats avec le Saint-Siège afin qu ‘«il ne constitue pas un obstacle aux enquêtes sur les violations des droits de l’homme» et établisse des protocoles garantissant un accès «effectif» à l’information et à la documentation.

À la Conférence épiscopale, Amnesty International demande permettre aux victimes d’accéder aux archives ecclésiastiques de sa compétence et d’assumer un rôle «d’intermédiation et d’intercession» auprès des ordres religieux et des congrégations dépendant du Saint-Siège, afin qu’elles «permettent et facilitent l’accès à leurs archives pour les victimes».