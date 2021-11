Amnesty International dénonce que les abus contre les travailleurs migrants se poursuivent au Qatar un an après la Coupe du monde

16/11/2021 à 03:18 CET

Amnesty International (AI) a dénoncé que le Qatar a « paralysé » les changements qu’il avait promis à son système de travail, tandis que le « anciennes pratiques abusives » contre les travailleurs migrants Ils refont surface un an seulement après la Coupe du monde de football 2022.

« Le Qatar manque de temps », a prévenu l’organisation selon les résultats de la Rapport Reality Check 2021, qui met en garde contre le non-respect par le pays de sa « promesse » d’abolir le système kafala (droit du travail basé sur le mécénat) et améliorer la protection des travailleurs migrants.

Plus précisément, le rapport susmentionné a conclu que « les changements sont paralysés depuis un an » alors que « De vieilles pratiques abusives ont refait surface, qui ramènent les pires éléments de la kafala et sapent certaines des réformes récentes », de sorte que de nombreux travailleurs sont toujours confrontés à une « dure réalité quotidienne » malgré les changements juridiques qui ont été introduits depuis 2017.

Alors que la Coupe du monde approche et que le bilan du Qatar en matière de droits humains « attire de plus en plus l’attention », Amnesty International a lancé un appel aux autorités qataries Mesures « urgentes » pour « accélérer le processus de réforme avant qu’il ne soit trop tard ».

« Le temps presse, mais il n’est pas trop tard pour passer du papier à l’action. Le moment est venu pour les autorités qataries de montrer leur courage et adopter pleinement leur propre programme de réforme du travail« , a exhorté le directeur du programme Affaires mondiales d’Amnesty International, Mark Dummet.

De même, il a prévenu que « les progrès accomplis à ce jour auront été vains si Le Qatar opte pour une application faible des politiques correspondantes et ne tient pas pour responsables ceux qui commettent des abus. »

« L’apparente complaisance des autorités laisse des milliers de travailleurs constamment exposés aux exploitation d’employeurs peu scrupuleux, auquel s’ajoute le incapacité de changer d’emploi et retenues sur salaire à de nombreuses reprises. Par conséquent, les espoirs de réparation, d’indemnisation et de justice se font rares », a-t-il détaillé. En ce sens, il a prévenu qu’après la Coupe du monde, le « sort » de l’effectif qui reste au Qatar sera « encore plus incertain ».

Personnel « lié » aux employeurs

L’organisation a souligné qu’en août 2020, le pays a adopté deux lois pour éliminer restrictions qui empêchaient les travailleurs migrants de quitter le pays et changer d’emploi sans l’autorisation de l’entité qui l’emploie, des lois qui, si elles sont correctement appliquées, « pourraient porter un coup sérieux au système de la kafala ».

Cependant, il continue de « lier » le personnel migrant à leurs employeurs, comme l’ont signalé plusieurs travailleurs à Amnesty International qui dénoncent des « obstacles considérables » au changement d’emploi et mettent en garde contre les possibilité d’être expulsé « sommairement » le pays si l’employeur n’est pas satisfait.

L’organisation a également souligné les réformes que le Qatar a initiées en 2017 pour réglementer les heures des travailleurs domestiques en interne, les tribunaux du travail pour faciliter l’accès à la justice ou un fonds pour contribuer au recouvrement des salaires retenus et un salaire minimum, ainsi que deux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme – qui n’incluent pas le droit des travailleurs migrants à s’organiser.

Cependant, AI a précisé que tout ce qui précède n’a pas été appliqué, c’est pourquoi « l’exploitation continue » de ces travailleurs.

« Bien que le Qatar ait supprimé l’obligation d’obtenir le permis de sortie et le certificat de non-objection pour la majorité des travailleurs migrants, de sorte qu’en théorie, ils puissent quitter le pays et changer d’emploi sans le consentement de leurs travailleurs. un nouveau processus a vu le jour pour le certificat de non-objection et les aspects néfastes du système kafala restent en vigueur», a-t-il précisé, pour dénoncer qu’avec elle le employeurs « abusifs » ils peuvent continuer à « empêcher le personnel migrant de changer d’emploi et ainsi contrôler leur situation juridique ».

Par exemple, Aisha, une travailleuse du secteur hôtelier, a raconté comment son employeur l’a menacée lorsqu’elle a refusé de signer un nouveau contrat avec lui » retourné à son lieu d’origine ».

Selon AI, les changements juridiques ont permis à Aisha de changer librement d’emploi, bien que la plainte qu’elle a déposée auprès du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales ait été rejetée.

Bien que le certificat de non-objection susmentionné ait été aboli, les organisations d’aide aux travailleurs migrants et les ambassades de Doha ont noté que « le fait de ne pas inclure une forme d’autorisation écrite de l’employeur semble augmenter la probabilité qu’une demande de changement d’emploi soit rejetée« . » À son tour, cette circonstance a conduit à une marché des certificats de non objection, qui permet à des employeurs peu scrupuleux d’en tirer profit », a-t-il déploré.

Autres formes d' »abus »

Dans son analyse, Amnesty International a également noté que retard de paiement et retenue sur salaire et d’autres avantages contractuels restent des « formes très courantes d’abus » subies par les travailleurs migrants au Qatar, qui a également un accès à la justice « très limité ».

D’autre part, il a rappelé qu’en août de cette année, il avait documenté la « passivité » des autorités qataries lors de l’enquête sur le mort de milliers de travailleurs migrants, malgré l’existence d’une « relation avérée entre décès prématurés et insécurité au travail ».

« Si le Qatar fait un geste pour indiquer clairement qu’il ne tolérera pas les abus du travail, pénalise les employeurs qui enfreignent la loi et protège les droits du travail, nous offrira un championnat que tout le monde pourra célébrer. Mais il y a encore un long chemin à parcourir pour y arriver », a déclaré l’organisation.

Enfin, il a exhorté la FIFA, en tant qu’organisateur de la Coupe du monde de football, à « assumer ses responsabilités », et « identifier, prévenir, atténuer et réparer » les problèmes de droits de l’homme liés au championnat, y compris ceux qui affectent les personnes qui travaillent dans des secteurs tels que l’hôtellerie et les transports.

Dans le même temps, il lui a demandé de « élever la voix » pour demander au gouvernement qatari de « réalisez votre programme de réforme du travail avant le match d’ouverture de la Coupe du monde de football. »