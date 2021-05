AMNS enregistre un bond de 187% de ses bénéfices au trimestre janvier-mars

Au total, les ventes d’ArcelorMittal au premier trimestre s’établissent à 16,2 milliards de dollars contre 14,2 milliards de dollars pour le T4’20 et 14,8 milliards de dollars pour le T1’20, principalement soutenues par la flambée des prix du matériau. ArcelorMittal a enregistré un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars au premier trimestre, contre une perte nette de 1,1 milliard de dollars à la même période l’an dernier.

ArcelorMittal Nippon Steel India (AMNS India) a annoncé jeudi une augmentation de 187% en glissement annuel et de 47% en glissement trimestriel de son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) à 403 millions de dollars pour janvier-mars période de l’année en cours.

ArcelorMittal, ou l’ancien Essar Steel, fait suite à un exercice budgétaire de janvier à décembre. Au dernier trimestre de 2020, AMNS India avait enregistré 274 millions de dollars Ebitda et au premier trimestre 2020, son Ebitda était de 140 millions de dollars.

Essar Steel a été acquis par AMNS via la voie de l’insolvabilité en décembre 2019 pour plus de 42 000 crores.

L’opération indienne, dans laquelle elle détient une participation majoritaire de 60%, a largement contribué à aider ArcelorMittal à réaliser son meilleur Ebitda trimestriel depuis une décennie au niveau du groupe au cours du trimestre janvier-mars de l’année en cours à 3,2 milliards de dollars. contre 1,7 milliard de dollars au T4’20.

Commentant les résultats, Aditya Mittal, PDG d’ArcelorMittal, a déclaré: «Le premier trimestre de cette année a été notre plus fort depuis une décennie. Bien qu’il s’agisse naturellement d’une évolution très bienvenue après une année 2020 très difficile, nous sommes conscients que Covid continue d’être un défi pour la santé dans le monde, en particulier dans les économies en développement. Cela n’est nulle part plus évident à l’heure actuelle qu’en Inde, où nous avons notre JV AM / NS India avec Nippon Steel. »

ArcelorMittal a déclaré que les activités indiennes continuaient de «très bien». Au cours du premier trimestre, AMNS India a réalisé une «production solide», en annualisant à 7,3 millions de tonnes (MT).

«La société a atteint 0,4 milliard de dollars d’Ebitda (avec un taux d’exécution FY’21 de 1,6 milliard de dollars) avec une plus grande concentration sur les marchés d’exportation. En conséquence, l’entreprise dépasse déjà le niveau d’Ebitda requis pour couvrir les besoins de trésorerie de l’entreprise (capex de maintenance et intérêts de trésorerie) d’environ 0,3 milliard de dollars par an », a déclaré ArcelorMittal dans un communiqué.

Le plan à court terme pour AMNS Inde consiste à désengorger les opérations existantes pour atteindre une capacité de 8,6 MT, tandis qu’à moyen terme, le plan est de porter la capacité du complexe Hazira à 14 MT.

«Ces plans de croissance devraient être financés par la coentreprise, en utilisant les liquidités générées par l’entreprise ainsi que sa capacité de bilan (qui compte actuellement plus de 1 milliard de dollars de liquidités)», a-t-il déclaré.

AMNS India développe également ses opportunités de croissance à plus long terme et a signé un premier pacte avec le gouvernement d’Odisha pour explorer les options pour une usine sidérurgique intégrée dans le district de Kendrapara.

