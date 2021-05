Amol Rajan a admis ne pas aimer Philip et Charles dans la diatribe contre la famille royale | Royal | Nouvelles

Avant de faire ses débuts à l’émission BBC Radio 4 Today, le diffuseur Amol Rajan a affirmé qu’il avait eu une «attaque de panique totale». Avant son premier jour sur l’édition de lundi de l’émission, M. Rajan a noté l’étendue de ses nerfs la nuit précédente. M. Rajan, le rédacteur en chef des médias de la BBC, a déclaré qu’il n’avait réussi qu’une heure de sommeil avant d’arriver pour son premier quart de travail sur l’émission phare à l’heure qui donne à réfléchir à 3 h 45, tout en remerciant sa femme et ses collègues de l’avoir aidé à se rendre au micro.

Il a écrit sur Twitter à côté d’une photo de lui tôt le matin dans le studio: «Hier soir, à 22 heures, j’ai eu une crise de panique totale.

«Je me suis retrouvé dans une frénésie, catastrophique à propos du premier quart de travail sur Radio 4 Today de la BBC.

“Il y avait trois énormes rhums et un peu plus. J’ai eu une heure de kip, à 3.45 (ci-dessous). Survécu.

“Merci beaucoup pour toute la gentillesse et les critiques constructives …”

M. Rajan, qui a récemment terminé en tant que présentateur de l’émission The Media Show de Radio 4, animera désormais le programme phare du petit-déjeuner avec Justin Webb, Mishal Husain, Martha Kearney et Nick Robinson.

Son expérience est en grande partie dans le journalisme imprimé en tant qu’ancien rédacteur en chef de The Independent.

Il avait également l’habitude d’écrire une chronique du lundi pour le London Evening Standard, dans laquelle il parlait de divers sujets.

En 2012, il a critiqué la manière dont la presse britannique couvre la famille royale, arguant que les journalistes britanniques ne dépeignent qu’une «image confectionnée» au public.

M. Rajan a donné l’exemple de Kate, la duchesse de Cambridge, et du fait que le public ne voit jamais une photo d’elle sur les premières pages alors qu’elle ne sourit pas et qu’elle n’est pas magnifique.

Il a écrit: «Mais comme le reste d’entre nous, elle est sujette à la mauvaise humeur et à la mauvaise haleine, et n’a pas l’air à son meilleur sur une gueule de bois.

«Vous ne le sauriez pas grâce à la couverture médiatique d’elle.

“Ce que vous obtenez est une idole, pas une personne.”

JUST IN: la confession déchirante d’Alastair Campbell à propos du prince William

Le journaliste a également admis ne pas être un grand fan du prince Philip et du prince Charles.

Il a ajouté: «Je n’ai absolument rien contre le prince Harry, ou le prince William, ou Catherine Middleton, ou la reine.

“D’autres membres de la famille royale, en particulier le prince Philip et le prince Charles, scientifiquement analphabète, qui défend des politiques qui conduiraient au meurtre par famine de millions d’Africains, je n’aime pas.”

M. Rajan n’a pas nommé les politiques exactes défendues par le prince de Galles et son père.

Depuis le début des années 80, Charles fait la promotion de la sensibilisation à l’environnement.

En emménageant à Highgrove House, il a développé un intérêt pour l’agriculture biologique, qui a culminé avec le lancement en 1990 de sa propre marque biologique, Duchy Originals, qui vend maintenant plus de 200 produits différents fabriqués de manière durable, de la nourriture aux meubles de jardin. Les bénéfices sont reversés à The Prince’s Charities.

Dans le même ordre d’idées, le prince de Galles s’est impliqué dans l’agriculture et diverses industries en son sein, rencontrant régulièrement des agriculteurs pour discuter de leur commerce.

S’adressant au Parlement européen en 2008, il a appelé au leadership de l’Union européenne dans la guerre contre le changement climatique.

Pendant l’ovation debout qui a suivi, Nigel Farage, alors chef du Parti de l’indépendance du Royaume-Uni (Ukip), est resté assis et a continué à décrire les conseillers de Charles comme “au mieux naïfs et stupides”.

Dans un discours prononcé quelques jours plus tard lors du Low Carbon Prosperity Summit dans une salle du Parlement européen, Charles a déclaré que les sceptiques du changement climatique jouaient “un jeu imprudent de roulette” avec l’avenir de la planète et avaient un “effet corrosif” sur l’opinion publique.

Il a également évoqué la nécessité de protéger les pêcheries et la forêt amazonienne, et de rendre les émissions à faible émission de carbone abordables et compétitives.

En 2011, Charles a reçu la médaille de la Royal Society for the Protection of Birds pour son engagement envers l’environnement, comme la conservation des forêts tropicales.

Selon des informations découvertes, cependant, les opinions de Charles sont différentes de celles de son défunt père, le prince Philip.

Dans un rapport publié en 2018 par The Telegraph, l’auteur et journaliste Christopher Booker a révélé qu’après la publication de son livre de 2009 “ The Real Global Warming Disaster ”, il avait reçu deux réponses particulièrement contrastées de Charles et Philip.

Dans le livre, M. Booker affirme que le réchauffement climatique ne peut être attribué aux humains, puis allègue comment l’opinion scientifique sur le changement climatique a été formulée.

Il affirme que le réchauffement climatique n’est pas soutenu par un nombre important de climatologues et critique la façon dont le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU présente des preuves et des données, en particulier en invoquant sa dépendance à des modèles climatiques mondiaux potentiellement inexacts pour faire des projections de température.

Dans le reportage du Telegraph, le journaliste a expliqué qu’après la publication de son livre, le prince de Galles “a protesté qu’il était assez” perplexe “par ses vues sur le réchauffement climatique”, et “l’a rayé” de la liste des cartes de Noël royales.

D’autre part, son père, le prince Philip, aurait écrit à M. Booker “une longue lettre réfléchie et sympathique”, dans laquelle il voulait également corriger une erreur qu’il avait commise dans le livre.

M. Booker a déclaré: «J’avais dit que le prince Philip était toujours un partisan du World Wildlife Fund, qu’il a cofondé en 1961.

“En fait, a-t-il dit, il s’était retiré du WWF après qu’il soit passé de son objectif initial de sauver les espèces en voie de disparition à une campagne incessante contre le réchauffement climatique.”

Le duc d’Édimbourg – l’époux le plus ancien de l’histoire britannique – est décédé paisiblement au château de Windsor le 9 avril de cette année.