Amol Rajan de la BBC a qualifié William et Kate de « fraude totale » et Philip de « bouffon raciste » | Royale | Nouvelles

Le républicain autoproclamé, M. Rajan, qui a présenté le nouveau documentaire controversé de la BBC Les princes et la presse, a fait ces commentaires dans des articles écrits pour l’Independent en 2012. Les remarques ont été faites avant qu’il ne rejoigne la BBC et il s’est excusé aujourd’hui.

Dans une lettre ouverte au duc et à la duchesse de Cambridge après avoir annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant en décembre 2012, M. Rajan a appelé le couple à « renoncer au luxe du patronage royal et de l’aristocratie » en décrivant leur rôle public comme un » fraude totale ».

M. Rajan a déclaré: « Aucun de vous n’a de droit spécial sur la glorieuse ville de Cambridge, alors arrêtez de prétendre que vous en avez. »

Dans une autre chronique sur le jubilé de diamant en janvier 2012, M. Rajan a accusé le duc d’Édimbourg d’être un « bouffon raciste » et a qualifié le prince Charles de « scientifiquement analphabète ».

Il a ajouté à propos des membres de la famille royale: « En dehors de la reine – dont l’image publique est conçue par une équipe de propagandistes en constante expansion – ce clan est inhabituellement rempli d’imbéciles. »

Les commentaires passés de M. Rajan ont été soulignés par Richard Eden du Daily Mail après que The Princes and the Press aient déclenché une controverse.

Le deuxième volet du programme en deux parties présenté par M. Rajan a été diffusé sur BBC Two mardi.

Le documentaire a exploré la relation entre le prince William, le prince Harry et les médias.

Mais le spectacle a provoqué une réaction furieuse de Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace.

« J’ai écrit des choses grossières et immatures et je les regarde maintenant avec un réel embarras, et je me demande à quoi je pensais, franchement.

« Je voudrais m’excuser pour toute offense qu’ils ont causée à l’époque ou maintenant.

« Je suis totalement attaché à l’impartialité et j’espère que nos programmes récents pourront être jugés sur leurs mérites. »

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « Cet article est antérieur au travail d’Amol à la BBC.

« Une fois que les journalistes ont rejoint la BBC, ils laissent des vues passées à la porte.

« Amol est un journaliste expérimenté de la BBC qui couvre tous les sujets qu’il couvre de manière impartiale et conformément aux directives éditoriales de la BBC.

« Toute la production d’actualités de la BBC doit être impartiale. »