Amon Amarth célèbre le 20e anniversaire de “ The Crusher ” avec un réenregistrement spécial de la chanson “ Masters Of War ”

Pour célébrer le 20e anniversaire de leur troisième album, “Le concasseur”, Les seigneurs vikings célèbres de Suède et les maîtres modernes incontestés du heavy metal épique AMON AMARTH ont sorti une version spéciale réenregistrée de la piste “Maîtres de la guerre”. Un visualiseur pour la chanson peut être visualisé ci-dessous.

S’exprimant sur le remaniement festif du groupe “Maîtres de la guerre”, chanteur Johan Hegg dit: “Célébration du 20e anniversaire de ‘Le concasseur’ album, nous avons senti que nous voulions ré-enregistrer l’une des chansons principales de l’album et mettre un peu de modernité AMON AMARTH touchez-y. Prendre plaisir!”

Pour coïncider avec la sortie et faire avancer les festivités, le groupe a également annoncé la sortie d’une édition spéciale “Maîtres de la guerre” collection de merch exclusivement disponible dans la boutique du groupe Merch victorieux.

AMON AMARTHle dernier album de “Berserker”, est sorti en mai 2018 via Disques Metal Blade. Le disque a été enregistré à Studios Sphère à North Hollywood, Californie avec le producteur Jay Ruston, qui a déjà travaillé avec ANTHRAX, PANTHÈRE EN ACIER, URIAH HEEP et PIERRE SOUR.

AMON AMARTH se tient debout et inattaquable: plus de 25 ans dans une carrière qui les a vus évoluer des origines modestes dans le noir, des salles de répétition humides de leur Tumba natal à leur statut actuel de têtes d’affiche explosives du festival et l’un des groupes les plus adorés du monde du métal.

Formé en 1992, AMON AMARTH sont devenus des grands du métal moderne à la dure. Impitoyablement dévoués à la création de nouvelles musiques et à leur sortie sur la route, les Suédois se sont progressivement bâtis une formidable réputation de groupe live féroce et, au fil des années, ont été de plus en plus reconnus pour leurs réalisations enregistrées. Depuis l’aube du millénaire, AMON AMARTH a été imparable.

Sorties révolutionnaires comme celles de 2006 “Avec Oden de notre côté” et sa suite désormais légendaire, les années 2008 “Crépuscule du Dieu du Tonnerre” ont renforcé leur popularité dans le monde du métal, tandis que le spectacle sur scène du groupe évoluait à chaque tournée successive, se transformant en l’un des plus grands spectacles du métal moderne. “Berserker” a apporté une randonnée épique et historique à travers l’Amérique du Nord avec d’autres Suédois ENNEMI JURÉ, AUX PORTES et GRAND MAGUS et vu de multiples ventes. À ce jour, le groupe a enregistré un mammouth de 270 millions Youtube vues et 547 millions de flux à travers ses sorties, avec plus de deux millions d’albums vendus dans le monde.



