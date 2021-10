Voulez-vous accuser des membres de votre famille de meurtre ce jour férié ? Eh bien, vous avez de la chance, car Among Us arrive sur PlayStation et Xbox le 14 décembre !

Oui, après avoir été sur PC, mobile et Switch pendant des années, le jeu de déduction sociale à succès dans l’espace sera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. La meilleure nouvelle de toutes ? Parmi nous est multiplateforme, ce qui signifie que vous pourrez jouer avec des amis quel que soit l’appareil sur lequel ils jouent. Alors préparez-vous à faire sauter tout le monde du sas dans l’espace, y compris l’oncle David qui refuse de passer la purée de pommes de terre pendant le dîner de Noël. Tout simplement horrible.

📢 XBOX & PLAYSTATION – 14 DEC 2021 📢 Parmi nous arrive sur les consoles Xbox, Xbox Game Pass et PS4 et PS5 ! rassemblez votre équipage – nous avons des imposteurs à éjecter ⭐️ plus d’infos : https://t.co/bnvHu65Pjp pic.twitter.com/ATDUtLJZPu – Parmi nous 🦴 (@AmongUsGame) 21 octobre 2021

Si vous choisissez Among Us sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, vous obtiendrez des produits cosmétiques exclusifs basés sur les produits cosmétiques Ratchet & Clank. Enfin, une chance d’arrêter définitivement cet ennuyeux Lombax.

Xbox ne semble pas recevoir de produits cosmétiques exclusifs, mais du côté positif, Among Us sera gratuit sur Xbox Game Pass. Ainsi, vous n’aurez même pas besoin de débourser de l’argent supplémentaire pour le jeu si vous êtes déjà abonné.

Il existe également quelques grandes éditions physiques de Among Us à venir pour toutes les consoles: The Crewmate Edition pour 29,99 $ USD, The Imposter Edition pour 49,99 $ et l’Ejected Edition pour 89,99 $. Ils sont tous livrés avec un tas de butins sympas et sont disponibles en pré-commande sur le Maximum Games Store.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

