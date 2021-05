Among Us taquine la nouvelle couleur rose du coéquipier rose, à venir dans la prochaine grande mise à jour

Parmi nous, il ne fait peut-être plus la une des journaux de manière agressive, mais il dispose toujours d’une base de joueurs passionnés qui a suivi le jeu grâce à ses nombreuses mises à jour et améliorations. Sur Twitter, l’équipe Among Us a montré une nouvelle couleur de coéquipier qui se dirige vers le jeu dans sa prochaine grande mise à jour. Dites bonjour à la couleur “rose” pour les coéquipiers!

voici l’une des nouvelles couleurs à venir pour notre prochaine grande mise à jour !!! 💗 ROSE 💗 nous révélerons plus d’informations pendant @summergamefest, alors gardez un œil sur le 10 juin ☀️ pic.twitter.com/8ejpH3cXvl – Parmi nous 🔥 vendredi maudit (@AmongUsGame) 20 mai 2021

La couleur rose rose pour les membres d’équipage est une teinte rose beaucoup plus claire que ce qui existe déjà dans le jeu, et a déjà commencé et a déjà commencé une «guerre» miniature sur les pages sociales Among Us de personnes revendiquant la couleur comme la leur. L’équipe Among Us mentionne que la couleur rose rose devrait être lancée parallèlement à la prochaine mise à jour majeure de Among Us, mais choisit de ne plus partager d’informations sur ce à quoi s’attendre ou même quand s’y attendre.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Au lieu de cela, il semble que nous devrons nous connecter au Summer Game Fest, l’un des événements majeurs du jeu vidéo en 2021, pour en savoir plus sur la prochaine grande mise à jour pour Among Us et sa couleur rose de coéquipier.

Parmi nous est déjà disponible pour plusieurs plates-formes, notamment Android, iOS, PC et Switch. Cependant, Among Us devrait également être lancé sur Xbox et PlayStation plus tard cette année. Son gameplay unique et son support continu font de Among us l’un des meilleurs jeux Android à jouer, en particulier avec des amis. Among Us bénéficie également d’un support cross-play entre toutes les plates-formes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

un retour dans le passé

Interview: Les développeurs de Diablo Immortal parlent d’adapter la tradition de Diablo de nouvelles manières

Diablo Immortal est rapidement devenu l’un des jeux mobiles les plus attendus de mémoire récente. Alors qu’il entre dans sa deuxième alpha fermée, nous avons rencontré Julian Love et Justin Dye de Blizzard pour discuter de la conception, du récit et de la façon dont il s’intègre dans la tradition de Diablo.