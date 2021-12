Among Us VR introduit officiellement la série en VR sur Quest, PSVR et PC VR

Que vous soyez un joueur Among Us depuis un certain temps ou que vous attendiez simplement la sortie prochaine de Among Us sur les consoles PlayStation, le développeur Innersloth est prêt à dévoiler la prochaine mission pour tous ses coéquipiers. Among Us VR arrive sur les plateformes Meta Quest 2, PSVR et PC VR dans un futur proche, et il est co-développé par Schell Games et Robot Teddy, deux studios responsables des meilleurs jeux Quest 2 comme Until You Fall, I Expect You To Die et Superhot VR.

Une bande-annonce rapide (que vous pouvez regarder ci-dessus) vous donne une idée de ce à quoi vous attendre. Comme dans le titre original, une tâche vous sera confiée en tant que membre de l’équipage, mais au moins un coéquipier est un imposteur qui sabote le navire et tue ses coéquipiers. Among Us VR est toujours conçu pour être une expérience multijoueur, et vous devez vous attendre à ce que le changement de perspective – de haut en bas à la première personne – modifie le gameplay de manière inattendue.

L’original Among Us figure sur notre liste des meilleurs jeux Android depuis ses débuts pour une bonne raison. C’est très amusant à prendre en main et à jouer, et le changement de perspective ajoutera certainement un tout nouvel ensemble de défis à la formule désormais familière.

Schell Games a récemment annoncé son prochain titre à venir, Lost Recipes, lors du 2021 Upload VR Winter Showcase. Il n’y a pas encore de date de sortie pour Among Us VR, mais nous prévoyons que ce sera quelque temps après la sortie de Lost Recipes au début de l’année prochaine.