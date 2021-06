Amorebieta, débutants en deuxième division, jouera ses matchs à domicile à Lezama

in

17/06/2021 à 20:43 CEST

Amorebieta, récemment promu à LaLiga SmartBank, jouera ses matchs dans les locaux de l’Athletic Club de Lezama après avoir reçu ce jeudi le rapport favorable de LaLiga, comme l’a confirmé l’entité biscayenne.

Le terrain 2, où jouent habituellement Bilbao Athletic et l’équipe féminine rojiblanco, sera le théâtre des matchs auxquels Amorebieta servir d’hôte dans la saison de ses débuts en deuxième division.

Le club a expliqué que le rapport de la Liga, dont les responsables techniques ont inspecté les installations lundi dernier, détaille “une série d’améliorations et d’actions qui doivent être entreprises dans le domaine susmentionné avant le début de la compétition”. ils ont confiance en « être en mesure de satisfaire en temps opportun ».

L’Amorebieta a remercié l’Athletic pour leur “prédisposition, collaboration et sensibilité” pour donner une solution à la “situation délicate” qui s’est présentée au club présidé par Jon Larrea lorsque la Liga a décidé qu’il était “impossible” pour lui de jouer sur son terrain d’Urritxe.

“La façon dont la directive et les professionnels de l’Athletic se sont tournés pour nous aider à résoudre un scrutin aussi difficile que de trouver un nouveau terrain en un temps record pour entreprendre une nouvelle aventure il nous réaffirme dans notre vocation de service, de collaboration et de connexion avec l’Athletic”, a assuré Larrea.

De même, le club bleu a avancé qu’ils travaillaient pour “encourager et faciliter” le transfert de ses partenaires et les supporters d’Amorebieta-Etxano, une ville située à environ 15 kilomètres de Lezama, ainsi que son “accès, hébergement et jouissance des installations” dans les matchs.

“L’idéal aurait été de pouvoir jouer à nos jeux à Urritxe, mais une fois cette option écartée, celle de Lezama est sans aucun doute la meilleure solution possible. Sa proximité nous permet de nourrir l’espoir que toute la ville d’Amorebieta-Etxano puisse participer et profiter d’une étape historique et nous allons renverser pour qu’il en soit ainsi », a souligné le président d’Amorebieta.