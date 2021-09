Amorebieta et Burgos terminent leur match de championnat par un nul (2-2)

in

11/09/2021 à 18:10 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Municipale Nouvelle Urritxe et qui a affronté le Amorebieta et à Burgos il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Les Amorebieta Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Ibiza. Du côté de l’équipe visiteuse, le Burgos il venait de battre 3-0 dans son stade à Valladolid réel lors du dernier match disputé. Avec ce marqueur, l’équipe de zornotzarra était en dix-septième position, tandis que le Burgos, pour sa part, est onzième à l’issue du match.

La première moitié de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de zornotzarra, qui a sorti la lumière grâce au succès devant le but de Inigo Orozco à la minute 6. Mais plus tard, l’équipe de Burgos à la minute 26 a égalisé grâce à un but de Juanma Garcia, terminant ainsi la première période avec le résultat de 1-1.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Burgos, qui a fait le tour de la lumière avec un peu de Miguel Angel Rubio à 78 minutes. Cependant, le Amorebieta à égalité avec un but dans son propre but de Asier Etxaburu Diz au bord de la fin, en 89, clôturant ainsi le match sur un score final de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Amorebieta qui sont entrés dans le jeu étaient Iker Unzueta Arregui, Gorka Guruzeta, Aimar Sagastibeltza et Asier Etxaburu Diz remplacement Koldo obieta, Inigo Orozco, Lander Olaetxea et Iker Bilbao, tandis que les changements dans le Burgos Ils étaient José Matos, Eneko Undabarrena, Alex Alegria, Miki Munoz et Michel Zabaco, qui est entré pour remplacer France, William, Juanma Garcia, Andy et Saul Berjon.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été donnés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Markel Lozano Llona et Gaizka larrazabal, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Unai elguezabal et avec du rouge à Paco Valcarcé.

En ce moment, le Amorebieta et le Burgos ils restent à égalité avec cinq points chacun au classement de la deuxième division.

Le lendemain le Amorebieta jouera contre lui Léganes à la maison et le Burgos jouera son match contre Las Palmas à la maison.

Fiche techniqueAmorebieta :Santamaría, Gaizka Larrazabal, Oscar Gil, Oier Luengo, Markel Lozano Llona, ​​​​Iker Seguin, Iker Bilbao (Asier Etxaburu Diz, min.85), Mikel San José, Lander Olaetxea (Aimar Sagastibeltza, min.71), Inigo Orozco ( Gorka Guruzeta , min.71) et Koldo Obieta (Iker Unzueta Arregui, min.61)Burgos :Alfonso Herrero, Raul Navarro del Río, Aitor Cordoba Querejeta, Miguel Ángel Rubio, Fran García (José Matos, min. 51), Paco Valcarce, Unai Elguezabal, Andy (Miki Munoz, min. 86), Guillermo (Eneko Undabarrena, min. 61), Saúl Berjón (Michel Zabaco, min.87), Juanma Garcia (Álex Alegría, min.61) et Asier Etxaburu DizStade:Municipale Nouvelle UrritxeButs:Inigo Orozco (1-0, min. 6), Juanma Garcia (1-1, min. 26), Miguel Ángel Rubio (1-2, min. 78) et Asier Etxaburu Diz (2-2, min. 89)