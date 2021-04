Amorebieta profite de la seconde période pour battre Tudelano (1-2)

25/04/2021 à 15h14 CEST

le Amorebieta a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Tudelano ce dimanche dans le Ville municipale de Tudela. le Tudelano est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Real Sociedad B par un score de 3-2 et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. Concernant l’équipe visiteuse, le Amorebieta a récolté un nul nul contre le Calahorra, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe zornotzarra est troisième, tandis que le Tudelano il est cinquième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

En seconde période est venu le but pour lui Tudelano, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Samanes dans la minute 57. Cependant, le Amorebieta réagi et égalisé le concours grâce à l’objectif de Seguín dans la minute 71. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe visiteuse, qui est revenue avec un deuxième but de Seguín à 75 minutes, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Tudelano a donné accès à Orbegozo Oui Martinez pour Alex Gualda Oui Rodrigo Sanz, Pendant ce temps, il Amorebieta a donné accès à Orozko, Etxaburu, Ekaitz Oui Aldalur pour Koldo obieta, Unzueta, Alvaro Oui Zarrabeitia.

L’arbitre a averti Iribarren Oui Sarriegi par le Tudelano déjà Gorka Larruzea Oui Seguín par l’équipe zornotzarra.

Avec ce résultat, le Tudelano il lui reste 34 points et le Amorebieta obtient 45 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, le Tudelano sera mesuré avec le Bilbao Ath., tandis que l’équipe zornotzarra disputera son match contre le SD Logroñés.

Fiche techniqueTudelano:Otaño, Sito, Lalaguna, Luso, Diego Suárez, Sarriegi, Rodrigo Sanz (Martinez, min.79), Iribarren, Álex Gualda (Orbegozo, min.76), Samanes et Ángel SánchezAmorebieta:Saizar, Aitor Arregui, Bilbao, Unzueta (Etxaburu, min 70), Koldo Obieta (Orozko, min 56), Álvaro (Ekaitz, min 70), Seguín, Zarrabeitia (Aldalur, min 82), Gorka Larruzea, Irazabal et SagastibeltzaStade:Ville municipale de TudelaButs:Samanes (1-0, min.57), Seguín (1-1, min.71) et Seguín (1-2, min.75)